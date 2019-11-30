30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
2019 ilk yarısında 47 bin metrekare yeni arz
Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarının küresel oyuncularından Cushman & Wakefield, yayımladığı ve Avrupa ülkelerindeki AVM pazarını mercek altına aldığı ‘Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu’nun 2019 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı.
2019 ilk 6 ayının değerlendirildiği ve 2019 ikinci yarısından 2020’ye kadar beklenen önemli gelişmelerin ele alındığı rapora göre, Türkiye’de 2018 yılında gerçekleşen Alışveriş Merkezi (AVM) geliştirme faaliyetlerinde kaydedilen yüzde 50 düşüşün ardından, 2019’un ilk yarısında da azalış devam etti ve pazara 47 bin metrekare yeni arz girdi.