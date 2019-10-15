2019’un Top Chef’i Özdil

Top Chef 2019, İstanbul Gastronometro mutfağında gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yapılan bölgesel seçmeler ile büyük final için yarışan şefler, birinci olabilmek adına kıyasıya bir mücadele sergiledi. Toplamda 83 şefin yarıştığı elemelerde Top Chef 2019’un büyük finali için yarışacak 7 şef belirlendi.



Finale kalan 7 profesyonel şeften, 90 dakika içerisinde 3 farklı tabak sunumu hazırladı.