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    HaberlerEkonomi2019’un Top Chef’i Özdil
    15.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    2019’un Top Chef’i Özdil

    Toplu yemek ve destek hizmetler sağlayıcısı Sofra/Compass Group Türkiye’nin bu yıl yedinci kez düzenlediği geleneksel Top Chef 2019 Yarışması’nın birincisi şef Ayhan Özdil oldu.

    2019’un Top Chef’i Özdil

    Top Chef 2019, İstanbul Gastronometro mutfağında gerçekleştirildi. Türkiye genelinde yapılan bölgesel seçmeler ile büyük final için yarışan şefler, birinci olabilmek adına kıyasıya bir mücadele sergiledi. Toplamda 83 şefin yarıştığı elemelerde Top Chef 2019’un büyük finali için yarışacak 7 şef belirlendi.

    Finale kalan 7 profesyonel şeften, 90 dakika içerisinde 3 farklı tabak sunumu hazırladı.

    Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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