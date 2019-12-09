2020, 2019’dan daha iyi olacak

“Bir baz etkisi de olsa, yüzde 3-4 büyüme bekliyoruz” diyen Turan, “Türkiye sürdürülebilir ve stabil bir büyüme yakalamalı. Tasarruf oranlarımız çok düşük ve bu nedenle dışarıdan borçlanmamız gerekiyor. Şu anda dışarıdan kaynak, yatırım çekmemiz için dünyada rüzgarlar o kadar bizim lehimize işliyor ki bunu değerlendirmeliyiz. Şu anda dünyada 17 trilyon dolar eksi mevduatta” dedi.

TÜRKONFED ve İş Bankası işbirliğiyle Eskişehir’de Dijital Anadolu Projesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orhan Turan, Merkez Bankası’nın son 3 faiz indirimi sonrası nakit akışında bir nebze rahatlama ve tahsilatlarda pozitife gidiş gördüklerini söyledi.

Turan, “Özellikle son 2 ayda kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda da kredi iştahının da arttığını görüyoruz” dedi.

Olumlu sinyaller var

“İnşaat sektöründe az da olsa konut satışında bir artış eğilimi görüyoruz” diyen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, şöyle konuştu: “Faiz biraz da psikolojiktir, yüzde 1’in altına düştü mü insanlar biraz daha kredi alma eğilimine girer ama hala temkinli bir tavır olduğunu da gözlemliyoruz. Geçen sene yaşanan kur şoku doğal olarak insanlarda iz bıraktı. Tüketiciler temkinli davranıyor.”

Turan, Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3-4 büyümesini beklediklerini söyledi.

KOBİ dijitalleşmeli

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de şunları söyledi: “Son birkaç yılda dünyada ve Türkiye’de dijitalleşme konusunda büyük aşamalar kaydedildi. Yapay zeka, nesnelerin interneti, mobilite, bulut, büyük veri, artırılmış gerçeklik kavramlarını ele aldığımızda geleceğin çok daha büyük gelişmelerin habercisi olduğunun farkındayız. KOBİ’lerimizin rekabette güçlü konumda yer alabilmelerinde üretim yapıları ve süreçlerini dijitalleşme perspektifi ile yeniden şekillendirmeleri önemli bir belirleyici olacak.”

Önce KOBİ gelir

Ekonominin lokomotifinin KOBİ’ler olduğunu belirten Turan, “KOBİ’lerin tahsilat başta olmak üzere ödeme sorunlarının ekonomiyi kilitlediğini gördük. Ekonomide yaşanan kırılganlıktan öncelikle KOBİ’lerimiz etkileniyor. Biz KOBİ’lerimize değer yaratacak projeler yaratıyoruz” dedi.

Turan şöyle konuştu: “Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için katma değerli üretim ve katma değerli ihracatı teşvik edecek sanayi odaklı; kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmesi gerekiyor. Son 1,5 yılda da gördük ki finans kaynakları daraldığında KOBİ’lerimizin en önemli sorunu nakit akışı ve finansmana erişimi. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu tahsilattır. Risk yönetimi ve tahsilat en önemli sorunlarımız. Şirketlerin hepsi aile şirketi olduğu için oradaki bir sorun sosyal sorunlara neden oluyor.

Finansman zorluğu var

KOBİ’ler açısından rekabeti kısıtlayan en önemli faktörün ödeme gecikmeleri olduğunu ifade eden TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “Uzun vadelere yayılan ödemeler ve nakit sıkışıklığını firmalar kendi öz kaynakları ile çözemediğinde finansman sağlamaya çalışıyor. KOBİ’lerin finansmana erişimde orta ve büyük ölçekli firmalara göre, her zaman daha dezavantajlı olduğu göz önüne alındığında, finansman kaynaklarının pahalandığı ve azaldığı dönemlerde, işler KOBİ’ler için daha da zorlaşır” dedi.