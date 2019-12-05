05.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
2020 birleşme ve satın alma yılı olacak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Kızılkaya Yıldız, 2020’nin, birleşme ve satın almalar tarafında çok anlamlı bir yıl olacağını belirterek, “Bankalarda likiditenin sağlanma yönündeki iştahının artması ve faizlerin düşmesi de satın alma finansmanları anlamında ciddi bir avantaj sağlayacağı için bu işlemleri hızlandıracak ve artıracak” dedi.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Borsa ve Yatırım Topluluğu tarafından düzenlenen Ekonomi ve Yatırım Zirvesi’nde konuşan Yıldız, birleşme ve satın almalarda 2018’in çok iyi bir yıl olduğunu ancak 2019’un tüm dünyada sayısal ve niceliksel olarak azalmanın yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi. Yıldız, 2020’nin iyi bir yıl olacağına inandıklarını belirterek, “Enerji, teknoloji, gıda ve sanayinin hemen hemen her kolunda birleşme ve satın almalar olacağına inanıyoruz” dedi.