2020 birleşme ve satın alma yılı olacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Borsa ve Yatırım Topluluğu tarafından düzenlenen Ekonomi ve Yatırım Zirvesi’nde konuşan Yıldız, birleşme ve satın almalarda 2018’in çok iyi bir yıl olduğunu ancak 2019’un tüm dünyada sayısal ve niceliksel olarak azalmanın yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi. Yıldız, 2020’nin iyi bir yıl olacağına inandıklarını belirterek, “Enerji, teknoloji, gıda ve sanayinin hemen hemen her kolunda birleşme ve satın almalar olacağına inanıyoruz” dedi.