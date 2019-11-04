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    HaberlerEkonomi2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı
    04.11.2019 - 07:28 |

    2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı

    2020'de para politikasının finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülmesi hedefleniyor.

    2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı

    2020 yılında, Para politikasının finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülmesi, maliye politikasıyla eşgüdümün güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerle tüketici enflasyonunun 2020 yılı sonunda yüzde 8,5'e indirilmesi hedefleniyor.

    "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Programda, "Buna göre TCMB fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacı doğrultusunda enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde para politikası uygulamalarını sürdürmektedir." denildi.

    TÜFE yıllık artış hızının talep koşullarında beklenen iyileşme, yönetilen fiyat ayarlamalarının etkileri ve olumsuz baz etkisi neticesinde 2019 yılının son çeyreğinde bir miktar ivme kazanarak yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

      Otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandıKocaeli’nin Kartepe ilçesi Sakarya sınırında seyir halinde önündeki araca çarparak 60 metrelik uçuruma yuvarlanan lüks otomobil içindeki sürücü, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.
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