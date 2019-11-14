2020’de 10 yeraltı barajı yapılacak

2020 bütçesinin yüzde 54.5’inin tarımsal desteklere ayrılacağını da aktaran Pakdemirli, Türkiye’de kullanılan tohumun yüzde 4’ünün ithal olduğunu, yüzde 96’sının ise yurt içinde üretildiğini söyledi. Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

195 ülkeye ihracat

“2019 yılı sonunda 119 milyon ton bitkisel üretim, 68 milyon baş hayvan, 22.1 milyon ton süt üretimi, 1.1 milyon ton kırmızı et üretimi, 19.6 milyar adet tavuk yumurtası üretimi, 2.2 milyon ton tavuk eti üretimi yapılmasını öngörüyoruz. Ülkemiz 195 ülkeye, bin 690 tarımsal ürün ihraç ederek ihracatçı bir ülke olduğunu ispat etti. Tarımsal ihracatımızı 2018 yılında 17.7 milyar dolara çıkardık. 2019’un ilk 9 ayında ise 12.4 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yapıldı. Bakanlığımız 2020 bütçesinin yüzde 54.5’ini tarımsal desteklere ayırdık” diye konuştu.

Pakdemirli, konuşmasında Türkiye’deki tohumun sadece yüzde 4’ünün ithal olduğunu da aktararak, “Sertifikalı tohum üretimini 145 bin tondan 7 kat artış ile 1 milyon 59 bin tona çıkardık. Toplam tohum ihtiyacımızın yüzde 96’sını yurt içinde üretiyoruz. Yüzde 4’üne tekabül eden 40 bin tonluk kısmını ithal ediyoruz. İhtiyacımızın yüzde 96’lık kısmını oluşturan tohumun yüzde 80’ini yerli çeşitlerden, yüzde 20’sini de yabancı menşeli çeşitlerden yurt içinde üretiyoruz” bilgisini verdi.

Pakdemirli, hayvan varlığındaki artışla ilgili de “2019’un ilk 6 ay verilerine göre büyükbaş hayvan varlığı 1 milyon artışla 18.2 milyona, küçükbaş hayvan varlığı 4 milyon artışla 50 milyona ulaştı. Kırmızı et üretiminin 1.25 milyon ton, beyaz et üretiminin 2.4 milyon ton olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk somonu üretimi artacak

Türk somonu üretimini artırma projelerine de değinen Bekir Pakdemirli, “30 topraksız serada yıllık yaklaşık 31 bin ton domates yetiştirilip, ürünler ihraç edilerek 155 milyon lira katma değer sağlanacak. Projede bin kişi çalışacak. Karadeniz’de yetiştiricilik projeleri desteklenerek Türk somonu üretimi 9 bin tondan 30 bin tona çıkarılacak” dedi.