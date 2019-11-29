2020’de turizme lezzet gelecek!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, gastronomide 2020 yılını konsept Türk mutfağı yılı ilan edeceklerini belirterek, “Türkiye’nin lezzet haritasını çalışmamız lazım. 2019 verilerine baktığımız zaman konaklama gelirimizin 10 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Gastronomi gelirimiz ise 5 milyar dolar. Bunun birbiriyle paralel olması lazım. Kurumsal dernekler, uzman aşçılar hepsini bir araya getireceğiz. Menüleri elden geçireceğiz. Aşamalı şekilde restoranlarda sunulmasını sağlayacağız” dedi.



Kongrenin açılışında konuşan Bakan Ersoy, şöyle konuştu.



THY KATKI PAYI: Bugüne kadar uyguladığımız turizm politikalarında radikal değişikliğe gitmemiz lazım. En önemli şey tanıtımla ilgili yapacağımız değişiklikler. Türk Hava Yolları Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın doğal üyesi. 2020’de muhtemelen 9-10 milyon dolar civarında katkı payı ödeyecek.



PERSONEL LOJMANLARI: 2020 itibarıyla turizm bölgelerinde sadece lojman amacıyla kullanılabilecek tahsislere başlayacağız. Türkiye 2023 sağlık turizmi hedefi 1.5 milyon sağlık turisti, 10 milyar dolar gelir. Türkiye, hedef olarak belirlediği ülkelerde hastaların doğrudan ülkemize yönlendirileceği ve bulunduğu yerde sunduğu hizmetlerle ülkemizin sağlık sektörünü en iyi şekilde tanıtacak ileri tanı merkezleri ve sağlık turizmi irtibat ofisleri ile dünyada ilk olacak. 3. İleri tanı merkezleri ve sağlık turizmi irtibat ofisleri Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Ukrayna, Kuzey Afrika ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere ilk fazda 10, ikinci fazda 10 olmak üzere 20 ülkede açılacak.









THOMAS COOK: Thomas Cook’tan boşalan kapasite dolduruldu. Thomas Cook dendiği zaman bizim için önemli olan İngiltere pazarı. İngiltere’yi çözdüğünüz zaman sorunun büyük kısmını çözmüş oluyorsunuz. 1 Nisan-1 Kasım arasında Thomas Cook’un 850 bin koltuğunun yerine Easyjet, TUI, jet2.com, British Airways, Turkish Airlines, Sun Express havayolu ve tur operatörleri şirketlerinden gidiş dönüş için yaklaşık 1 milyon 298 bin 425 ek koltuk koyarak kapattık.



YENİ PAZARLAR: Yeni odak pazarlara yöneleceğiz. İngiltere ve Almanya’da tanıtım atağına başladık. İngiltere’de bunun ilk faydalarını gördük. Satışlarda yüzde 35’lik artışla ilk sıradayız.



Tanıtım atağı başlatıyoruz



TURİST HEDEFİ: Tanıtım için 2018’de 18 milyon, bu yıl ise 72 milyon dolar harcandı. 2020’de tanıtım bütçesini 180 milyon dolara, 2021’de 200 milyon dolara, 2022’de 210 milyon dolara, 2023’te 220 milyon dolara çıkaracağız. 2019 sonu itibarıyla Uzakdoğu’dan 1.1 milyon, Orta Avrupa’dan 2.8 milyon, Amerika kıtasından 1.1 milyon turist bekliyoruz. 2023’te ise Uzakdoğu’dan 4 milyon Orta Avrupa’dan 4.5 milyon, Amerika kıtasından 3 milyon turistin gelmesi hedefindeyiz.



Y VE Z KUŞAĞININ TALEPLERİ: Mevcut paket turlarının yüzde 30’u Marmara Bölgesi, yüzde 65’i Ege Bölgesi, yüzde 85’i Akdeniz Bölgesi’nden... Turizmde münferit rezervasyonların oranını artırmalıyız. Bunun için marka olacağız. Bu adımları gerçekleştirdiğimizde arz güvenliğini sağlayacağız. Y e Z kuşağının istekleri çok farklı. Münferit rezervasyon kapasitesini artırarak Y ve Z kuşağının da taleplerini karşılamış olacağız.



81 İLE YAYMAK ZORUNDAYIZ: İç turizme önem veriyoruz. İç turizmi 81 ile yaymak zorundayız. Sadece Antalya’da turizm olmaz. Biz 81 vilayetin bu işten pay almasını sağlamak zorundayız. Mardin’de sorun olursa Antalya’da turizm yapmamız imkansız. Bunun için turizm ekonomimizden 81 vilayetimizin pay alması lazım.