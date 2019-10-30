2020’de yerli turiste zam yok

Önceki gün Antalya Turizm Fuarı’nda basın toplantısı düzenleyen Vardar, “2019 sezonu için 8 TL olarak hesaplanan euro kuru, bu yıl 6.5 TL olduğu için hiçbir otelde fiyat artışı kabul etmedik. Bu yüzden geçen yılki fiyatları koruduk. Tatilciler, geçen yıllarla aynı fiyatta konaklayacak” dedi.



2019’da otellerde yerli turiste ayrılan payın yüzde 15’lere kadar düştüğünü belirten Vardar, önümüzdeki yıl, bu payın yüzde 25’e kadar çıkabileceğini söyledi.



Yerli turist %40 azaldı



2019’da iç pazarda kişi sayısında yüzde 40’lık bir daralma olduğunu aktaran Vardar, Jolly olarak iç pazarda kişi sayısında yüzde 11’lik bir daralma yaşadıklarını, yüzde 40 beklemelerine karşılık yüzde 20’lik bir ciro artışı sağladıklarını ifade etti.



2020 için kuvvetli hazırlık yaptıklarını belirten Vardar, “Büyüme hedefimiz % 30” dedi.



Vardar, “4 Kasım’da erken rezervasyona başlıyoruz. Bu yıl yüzde 50-60 artış bekliyoruz. Doğru fiyattan yer bulabilmek için erken rezervasyon bu yıl daha da önemli” dedi.



Vardar, “Bu Topraklarda Keşfedilecek Çok Şey Var adlı kampanyamızla yurdumuzun bilinmeyen destinasyonlarını, kaybolma tehlikesi yaşayan el sanatlarını ve yerel yemeklerini tanıtma amaçlı bir kampanya başlatmıştık. Yüzde 100 büyüme yakaladık” dedi.



Konaklama vergisi hakkında da konuşan Vardar, “Otelciler mutsuz. Ne olduğunu anlamış değiller. Bunun konaklama vergisi değil, başka bir şey olduğunu söylüyorlar. Vergi, bu yılki fiyatlara yansımaz kontratlar bitti. Eğer kabul edilirse seneye yansır” diye konuştu.



‘Parlak bir yıl olacak’







Önümüzdeki sezon beklentileri için ise Vardar, “Avrupa’da, Rusya’da, Polonya’da ciddi artış var. Olumsuz bir olayla karşılaşılmazsa ciddi bir yoğunluk yaşanacak. 2020 parlak bir yıl olacak” ifadelerini kullandı. Jolly olarak aralık başında kampanya yapacaklarını aktaran Vardar, “İnanılmaz bir kampanyayla 1 ay sonra karşınızdayız. Çok özel bir kampanya hazırlıyoruz” dedi.