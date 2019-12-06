2020’ye hızlı başladık

Travel Turkey İzmir Uluslararası Fuar ve Kongresi 13. kez kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, Fuar İzmir’de başlayan fuar, 2020 rezervasyonlarının da önemli bir göstergesi olacak. Fuar Rusya, Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve İran başta olmak üzere 45 farklı ülkeden gelecek yabancı tur operatörleri ile yapılacak yeni sezon anlaşmaları için zemin oluşturuyor.



Alım heyetleri görüşüyor



36 ili 43 ülke ile buluşturan fuar, ilk gününde 1300 katılımcıyı ağırladı. Fuar, Türk Hava Yolları (THY) desteğiyle yapılan ‘alım heyeti programı’nda 2 gün boyunca 46 ülkeden 200’e yakın satın almacı profesyoneli ağırlıyor.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuaradaki alım heyeti programı sayesinde dünyanın çeşitli noktalarındaki ülkelerle yeni iş bağlantılarının kurulması, anlaşmalar yapılması hedeflendiğini dile getirdi.



İzmir’den turizm atağı



Fuarın pek çok yenilikle yoluna devam ettiğini kaydeden Soyer, İzmir’in ise kendi potansiyelini daha iyi kullanarak turizm hedeflerine ulaşacağını kaydetti. Soyer, “İzmir, pek çok turizm çeşidini aynı anda sunabilen; kültürde, sanatta ve toplumsal hayatta çok büyük zenginlikleri içinde barındıran bir şehir. Ne yazık ki hâlâ potansiyelinin çok altında turist ağırlıyoruz. Ortak akıl ve birlikte hareket ederek İzmir’deki turizm potansiyelini hedefinden çok daha öteye çıkarabiliriz” diye konuştu.



Kişi başı gelire odaklanıldı



Bu yılın 45 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşarak yeni bir rekor getireceğine dikkat çeken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2023 hedefi olan 75 milyon ziyaretçi, 65 milyar dolar turizm geliri için çok çalıştıklarını söyledi.



Bağlıkaya, kişi başı geliri artıracak alanlara daha fazla odaklandıklarını belirtirken, Türkiye’nin dünya turizminde altıncı sıraya yükseldiğini hatırlattı. Turizmin dış ticaret açığını tek başına kapatma gücüyle, stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, “Turizmin gelişimi; 12 aya yayılması ve gelirinin yükseltilmesi için MICE (toplantı, kongre, etkinlik), kültür ve gastronomi turizmi başta olmak üzere alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz” dedi.

‘İzmir’in sokakları...



Fuar, bu yıl Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından biri olan Edirne’yi ‘Onur Konuğu İl’ olarak ağırlıyor.

Bu yıl aynı zamanda ‘İzmir Sokakları Özel Bölümü’ ile fuar alanında İzmir çatısı altında ilçe belediyeleri kendilerine özgü temalarla bulunuyor. Burada İzmir ve ilçelerinin turizm faaliyetleri öne çıkarılırken; tarihi, kültürel, gastronomik değerleri fuar katılımcıları ve ziyaretçileriyle buluşuyor. Konak, Seferihisar, Tire, Beydağ, Karşıyaka, Bornova, Çiğli, Bergama, Urla, Bayraklı, Foça, Narlıdere, Güzelbahçe, Karaburun, Buca, Menderes, Kemalpaşa, Selçuk, Çeşme, Ödemiş, Karabağlar, Balçova, Dikili tanıtılıyor.



Alternatif çok fazla!



Fuarda ‘alternatif turizm’e özel bir bölüm de ayrıldı.



Sağlık, kış sporları, yayla, akarsu, botanik, dağcılık, inanç, kongre, kültür/sanat, doğa/macera, su altı gibi alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin yer aldığı bu bölümde alternatif turizme ve sporlarına yönelik seyahat acentaları, konaklama tesisleri, işletmeler, ürün tedarikçileri ve kulüplere yönelik birçok firma katılım gösteriyor.



Fuarda kış, kayak, dalış, eğlence parkları, tema parklar, kültür, doğa, macera, termal, balon ve raftingle ilgili paneller de düzenleneniyor.



3D Göbeklitepe









UNESCO’nun dünya kültürel mirası daimi listesinde yer alan, insanlık tarihinin ilk tapınakları olarak dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa Göbeklitepe D Tapınağı replikaları, 13. Travel Turkey İzmir Fuarı boyunca ziyaretçilerle buluşuyor. Fuarda 3D görselleriyle özel Göbeklitepe sergisi yer alıyor.