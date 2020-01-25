2021’de 212 bin turist getirecek

Şirket, 2021 yaz sezonunda, 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıkladı. Ege, Adriyatik ve Doğu Akdeniz programlarını gerçekleştirecek olan gemilerle hem İstanbul, hem de Kuşadası, şirketin seyahat programında önemli birer liman olarak belirlendi.



MSC Fantasia, 25’er kez İstanbul ve Kuşadası’na uğrarken, MSC Lirica ise sezon boyu 23 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek. Gemiler bu sürede Türkiye’ye ortalama 212 bin 500 yolcu taşıyacak ve Türkiye’den 10 bin misafiri ağırlayacak.



7 gecelik program



MSC Fantasia’nın 2021 nisan ve eylül ayları arasındaki 9 günlük programına göre, İstanbul, Efes Antik Harabeleri’nin yakınındaki Kuşadası, Katakolon, Atina, Pire, Korfu, İtalya’da Bari ve Venedik ile Trieste Limanı, geminin İstanbul’a dönmeden uğrayacağı duraklar.



MSC Lirica, Mayıs 2021’den Eylül 2021’e kadar Kuşadası’dan Pire’ye 7 gecelik seyahatler sunacak ve seyahat programına göre Kuşadası’na geri dönmeden önce Mikonos Yunan Adası’na, Haife Israil’e, Limassol Kıbrıs’a ve Rodos’a uğrayacak.



MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, “Türkiye’ye geri dönmekten dolayı büyük heyecan duyuyoruz” dedi.





Global atak

MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, “Türkiye limanları global anlamda Cenova, Marsilya, Barselona, Dubai gibi iniş ve biniş limanı olarak belirlendi. Artık dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısı 50’yi bulan tüm MSC ofisleri, direkt sistemden İstanbul ve Kuşadası için satış yapabilecek” diye konuştu.