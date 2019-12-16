2024 yılı hedefi ‘net sıfır atık’

İspanya’nın başkenti Madrid’de 2 - 13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda (COP25) İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın ‘Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikaları’ anlatıldı.

11 Aralık’ta düzenlenen Sıfır Atık Paneli’nde bir konuşma gerçekleştiren İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, İstanbul Havalimanı’ndaki Sıfır Atık çalışmalarını ve atık konusunda gelinen son noktayı aktardı.

Buna göre İstanbul Havalimanı, günlük 115 bin ton atığın yüzde 35’ini geri kazanabiliyor. Atığı dönüştürmenin yanı sıra asıl olarak ‘atık çıkarmamaya’ odaklandıklarını vurgulayan Özeren, 2024’te ‘net sıfır atık’ hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Kaynakta ayrıştırma

197 ülkenin delegelerini, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturan zirve, Paris Anlaşması’nın uygulanmaya başlayacağı 2020 yılı öncesinde düzenlenen son iklim zirvesi olması sebebiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce Şili’de yapılması planlanan ve duyurulan konferansı, ülkede uzun süredir devam eden protesto gösterileri nedeniyle Madrid’e alınmıştı. Zirve, ‘Harekete Geçme Zamanı’ sloganıyla düzenlendi. 25’inci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda, Türkiye’nin ‘sıfır atık’ hedefleri doğrultusunda hızla devam eden çalışmalarına yönelik bir panel düzenlendi.

İmzalar atıldı

İstanbul Havalimanı’ndaki atık yönetimi stratejisini anlatan Özeren, atık sorununu kaynağında ayrıştırmanın önemini vurguladı. İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren İGA dahil tüm tarafların atıklarını ‘kâğıt - karton’, ‘ambalaj’, ‘cam’, ‘organik’ ve ‘evsel atık’ olarak 5 farklı kategoride ayrıştırdığını belirten Özeren, tüm atık yönetimi altyapısının geri dönüşüm sağlayacak şekilde atık toplayacak ve işleyecek şekilde dizayn edildiğini ifade etti.

Özeren, paydaş yönetiminin önemini vurgularken, İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren işletmelerin de ortak sinerjiyle Sıfır Atık Programı’na uygun hareket ettiğini belirtti. Bu doğrultuda İGA liderliğinde İstanbul Havalimanı’nın Sıfır Atık Deklarasyonu 18 ana paydaşın CEO’ları tarafından imzalandı.

Sıfır Atık projesi 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılmış, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere hızlandırılan çalışmalarda 2023’e kadar tüm kamu ve özel kuruluşların planlamasını yapması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı açıldığı günden bu yana:

- 940 bin ton daha az sera gazı emisyonu.

- 11 bin ton daha az yakıt tüketimi yapıldı.

- 79 bin ağaç kesilmekten korundu.

- 31 milyon kilovat saat daha az enerji tüketildi.

- 17 bin 500 metreküp daha az depolama alanı ihtiyacı, 770 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı.

Verimlilik üzerine kurulu

Dizayn aşamasından itibaren sürdürülebilirlik temelinde yükselen İstanbul Havalimanı terminal binası, konvansiyonel sistemlere göre yüzde 24 enerji verimliliği ve yüzde 40 su verimliliği sağlanacak şekilde inşa edildi. ‘İklim Değişikliği Adaptasyon ve Eylem Planı’ dahilinde havalimanı, iklim değişikliğine uyumlu hale getirildi. Sıfır Atık programı kapsamında havalimanında ortaya çıkan tüm atık sular geri dönüştürülerek tekrar kullanılıyor. Bu da yıllık 2 milyon m3’lük suya karşılık geliyor.

Sürdürülebilirlik Raporu açıklandı

Tasarımdan inşaat sürecine, inşaat sürecinden işletme aşamasına kadar sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirilen İstanbul Havalimanı için, İGA’nın 2016 - 2019 yılı çalışmalarını içeren ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ da yayınlandı. İstanbul Havalimanı, sosyal ve çevre gibi önemli başlıklarda sağladığı sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturuyor.

Ocak 2017-Ağustos 2019 tarihleri arasındaki sürdürülebilirlik uygulamalarını dikkate alan raporda, ekonomik sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından toplam yatırım 10.2 milyar euro olarak ön plana çıkıyor. Üretilen değer bakımından toplam istihdam 100 bin kişiyi bulurken, toplam tedarikçi sayısının 1.300’ün üzerinde olduğu vurgulanıyor.