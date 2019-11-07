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    HaberlerEkonomi Haberleri2035’te araçların 4’te 1’i otonom
    07.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    2035’te araçların 4’te 1’i otonom

    Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Otonom araçları 2035’ten itibaren yollarda artık  yüzde 25 civarında göreceğiz ve 2040’larda da Amerika’da araçların yüzde 60’ı otonom olacak” dedi.

    2035’te araçların 4’te 1’i otonom

    TOSB İnovasyon Merkezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv  Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM) koordinatörlüğünde, otomotivde dönüşümü sağlayan mobilite, yazılım ve benzeri sektörlerle iş birliklerinin ve iletişimin artırılması amacıyla oluşturulan Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi tanıtıldı.

    Otonom araçların yaklaşık 3 trilyon dolar pazar potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Burhanoğlu, “Bizim dünyadan aldığımız otomotivdeki pay yüzde 1.5 civarında. Yine bu payı bu sektörde, mobility dünyasında alacak olursak 45 milyar dolardan bahsediyoruz ki bugün Türkiye’nin yaptığı ihracat 30 milyar dolar. Yani onun 1.5 katı” ifadesini kullandı.

    Burhanoğlu, sürücüsüz araçlarda bugün uçaklarda kullanılan yazılımların 10 katı yazılım kullanılacağını dile getirdi.

     

     

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