'21 bin kaçak var hepsini yıkacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespit ettiklerini belirterek, “Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850’ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi.

Kurum, Muğla’nın Bodrum ilçesi Gündoğan Çetibeli mevkisindeki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu’na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi. Önce karadan yapıları tek tek gezen Kurum, ardından denizden kıyıdaki incelemelerini sürdürdü. Kurum, incelemelerin ardından, özetle şöyle konuştu:



20 MİLYON TL CEZA: Aykırılıklar giderilmezse biz valilikler aracılığıyla resen yıkım yapacağız demiştik. Yasal süreçlerin sonunda ise, firmalar tarafından aykırılıkları giderici işlemler başlatıldı. Bu süreçte denetimlerimize devam ettik ve bugün belirlediğimiz imara aykırı yapı sayısı 2 bin 100 bağımsız bölüm ve 11 otel ünitesinden oluşan 19 projeye çıktık. Karada 475 adet, sahil bandında ise 41 adet kıyı yapısına yönelik tutanak işlemi yapmış ve bunların da yıkım işlemlerine başlamıştık. Firmalara bugüne kadar, 20 milyon liraya yakın da ceza uygulandı. Buralarla ilgili çalışmalarımızı da tamamladık. Bu projeleri yürüten dokuz firma, kendilerine ilettiğimiz işlemleri gerçekleştiriyor. 10 projeyi de belediye, valilik birlikte yıkıyor.



MUĞLA’DA 2 BİN 511 AYKIRI YAPI: Muğla’nın denize kıyısı bulunan dokuz ilçesinde, 30 gündür aralıksız bir şekilde, 100 kişilik teknik ekibimiz; Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen aykırılıklar için ilgili belediyelere bildirimlerimizi yapıyor ve aykırılıkları giderici işlemleri uyguluyoruz. Bu çok boyutlu denetimin sonucunda, Bodrum haricinde 12 ilçemizde, 2 bin 511 adet yapıda aykırılık tespiti yaptık, 447’sinin yapı kayıt belgesini iptal ettik.



YIKIM İŞLEMİ HIZLI OLACAK : Biz, bu çalışmaları, ülke genelinde yapıyoruz. Tüm Türkiye’de; 21 binin üzerinde imar barışına aykırı yapı tespiti yaptık. Bu yapılardan 8 bini sahil kesimlerimizde yer alıyor. Tüm bu yapılarla ilgili olarak; hem suç duyurusu hem de yıkım süreçlerimiz devam ediyor. Şu ana dek, 850’ye yakın yapının yıkımını da gerçekleştirdik. Kalan kısmının da çok hızlı bir şekilde yıkım işlemlerini tamamlayacağız. Ne Muğla’da ne Antalya’da ne İzmir ne de Çeşme’de; kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespit ettiklerini belirterek, “Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850’ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi.



Kurum, Muğla’nın Bodrum ilçesi Gündoğan Çetibeli mevkisindeki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu’na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi. Önce karadan yapıları tek tek gezen Kurum, ardından denizden kıyıdaki incelemelerini sürdürdü. Kurum, incelemelerin ardından, özetle şöyle konuştu:



20 MİLYON TL CEZA: Aykırılıklar giderilmezse biz valilikler aracılığıyla resen yıkım yapacağız demiştik. Yasal süreçlerin sonunda ise, firmalar tarafından aykırılıkları giderici işlemler başlatıldı. Bu süreçte denetimlerimize devam ettik ve bugün belirlediğimiz imara aykırı yapı sayısı 2 bin 100 bağımsız bölüm ve 11 otel ünitesinden oluşan 19 projeye çıktık. Karada 475 adet, sahil bandında ise 41 adet kıyı yapısına yönelik tutanak işlemi yapmış ve bunların da yıkım işlemlerine başlamıştık. Firmalara bugüne kadar, 20 milyon liraya yakın da ceza uygulandı. Buralarla ilgili çalışmalarımızı da tamamladık. Bu projeleri yürüten dokuz firma, kendilerine ilettiğimiz işlemleri gerçekleştiriyor. 10 projeyi de belediye, valilik birlikte yıkıyor.



MUĞLA’DA 2 BİN 511 AYKIRI YAPI: Muğla’nın denize kıyısı bulunan dokuz ilçesinde, 30 gündür aralıksız bir şekilde, 100 kişilik teknik ekibimiz; Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen aykırılıklar için ilgili belediyelere bildirimlerimizi yapıyor ve aykırılıkları giderici işlemleri uyguluyoruz. Bu çok boyutlu denetimin sonucunda, Bodrum haricinde 12 ilçemizde, 2 bin 511 adet yapıda aykırılık tespiti yaptık, 447’sinin yapı kayıt belgesini iptal ettik.



YIKIM İŞLEMİ HIZLI OLACAK : Biz, bu çalışmaları, ülke genelinde yapıyoruz. Tüm Türkiye’de; 21 binin üzerinde imar barışına aykırı yapı tespiti yaptık. Bu yapılardan 8 bini sahil kesimlerimizde yer alıyor. Tüm bu yapılarla ilgili olarak; hem suç duyurusu hem de yıkım süreçlerimiz devam ediyor. Şu ana dek, 850’ye yakın yapının yıkımını da gerçekleştirdik. Kalan kısmının da çok hızlı bir şekilde yıkım işlemlerini tamamlayacağız. Ne Muğla’da ne Antalya’da ne İzmir ne de Çeşme’de; kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz.









Uçan gözle sıkı takip



Bakan Kurum, Bodrum’da yaptığı incelemelerin sonuçlarını da şöyle aktardı:



VİLLA SAYISI 108’DEN 54’E İNDİ: BESA İnşaat’a ait The Bo Viera’da biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Şirket 54 bağımsız bölümün yıkım işlemini hızlı şekilde altı iş makinesiyle gerçekleştiriyor. Bir ay içerisinde bütün yıkımlar tamamlanacak. Bölgede fazla olan hafriyatların alınmasıyla bu alan da diğer alanlarda olduğu gibi doğal yapısına kavuşmuş olacak.



BİR AY SÜRE VERİYORUZ: Etaplar halinde ilgililerine bildiriyoruz. ‘Uçan göz’ diye tabir ettiğimiz emniyetimizin helikopteriyle ve sahil güvenliğimizle havadan karadan ve denizden ne kadar kaçak yapı varsa tespitlerimizi yapıyoruz. Tespitlerin ardından müfettişlerimiz hem belediyelere hem de ilgili yüklenicilere bildiriyorlar. 1 ay kendilerinin kaldırmalarını bekliyoruz.



Kendileri kaldırmadığı takdirde bugün olduğu gibi dokuz proje sürecini bekledi. Biz de gittik iş makinalarımızla imara aykırı yapıların yıkımını birlikte gerçekleştirdik.

Süreç dahilinde 21 bin kaçak yapıya ilişkin aynı süreci işleteceğiz. Ayder’i de Uzungöl’ü de Nevşehir’i de koruyacağız, Bodrumumuzu da koruyacağız.



BELEDİYELER BU KONUDA HASSAS OLSUN: Belediyelerimize de şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bulunduğunuz yerlerde imara aykırılıklarla mücadeleyi aralıksız olarak sürdürün.



Ülkemizin güzellikleri, bu güzelliklerin korunması sizin sorumluluk alanlarınızda yer alıyor. Tüm belediyelerimiz bu konuda çok daha hassas olsunlar, valiliklerimizle ve bizimle sürekli istişare halinde olsun.