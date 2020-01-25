21 bin müteahhit sınıflandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Haziran 2019’dan bugüne özel sektörde yapım işlerini yüklenecek 20 bin 853 yapı müteahhidi belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikleri dikkate alınarak gruplandırıldı. ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ doğrultusunda, özel sektör yapım işlerini yüklenecek müteahhitlerin belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklere sahip olması koşulu getirilmesi uyarınca da ‘A, B, C, D, E, F, G, H’ ve ‘geçici’ sınıfları belirlenmişti.



156’sı A grubu



Bu müteahhitlerin 156’sı A grubu, 52’si B grubu, 73’ü C grubu, 109’u D grubu, 336’sı E grubu, 1337’si F grubu, 850’si G grubu, 17 bin 486’sı ise H grubunda yer alıyor.



A grubunda bulunanlar, iş deneyim tutarı, yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü ise en az 8 olan müteahhitleri kapsıyor. Sistemde, H grubuna kadar mali, mesleki ve teknik yeterlilik şartları müteahhit deneyimi ve yapabileceği işlere göre azalıyor. H grubu ise, iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmayan, deneyim sahibi olduklarında grubu yükseltilebilecek müteahhitleri ifade ediyor.



465 bin yapı müteahhidi



2012’den itibaren inşaat sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi 464 bin 803 yapı müteahhidine yetki belgesi numarası verildi.