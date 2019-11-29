210 milyon liralık yeni yatırım geliyor

Ege Yapı olarak son beş yıllık süreçte iyi bir finansal planlama yaparak yaşanan ekonomik dalgalanmalardan etkilenmediklerini vurgulayan Kabadayı, güçlü finansman yapısıyla; doğaya saygılı, şehrin merkezinde, ulaşım altyapısı güçlü olan geleceğin çözümleriyle proje geliştirdiklerini dile getirdi.



İnanç Kabadayı, yaklaşık 2.5 milyar liralık yatırım zincirini oluşturan projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:



“Kağıthane’de Kordon İstanbul, Tarihi Yarımada’da Kennedy Caddesi’nde Cer İstanbul ve Çekmeköy’de ÇamlıYaka Konakları’nın inşası ve satışları devam ediyor. Gelecek yıl Kağıthane ve Maslak’taki iki projemizin teslimini gerçekleştirip, 2020’nin ikinci yarısında 210 milyon lira yatırımla iki yeni projeye başlamayı hedefliyoruz. Hasköy’de 110 milyon lira yatırımla bir karma proje geliştireceğiz. Çekmeköy’de ise 100 milyon lira yatırım değerinde yeni bir proje daha planlıyoruz. İzmir’de Alsancak tren garının yanında 140 milyon lira yatırım yapacağımız bir proje için de çalışmalarımız devam ediyor.”