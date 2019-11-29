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    HaberlerEkonomi Haberleri 210 milyon liralık yeni yatırım geliyor
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    29.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    210 milyon liralık yeni yatırım geliyor

    Piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelerin gayrimenkul yatırımına yeniden ivme kazandırdığını belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, özellikle mevduat faizleri ve konut kredisi faizlerinin düşmesiyle konuta talebin hızla arttığını söyledi. Kabadayı, 2020 yılının gelecek yılları da kapsayacak bir büyüme ivmesinin başlangıcı olacağını belirtti.

    210 milyon liralık yeni yatırım geliyor

    Ege Yapı olarak son beş yıllık süreçte iyi bir finansal planlama yaparak yaşanan ekonomik dalgalanmalardan etkilenmediklerini vurgulayan Kabadayı, güçlü finansman yapısıyla; doğaya saygılı, şehrin merkezinde, ulaşım altyapısı güçlü olan geleceğin çözümleriyle proje geliştirdiklerini dile getirdi.

    İnanç Kabadayı, yaklaşık 2.5 milyar liralık yatırım zincirini oluşturan projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

    “Kağıthane’de Kordon İstanbul, Tarihi Yarımada’da Kennedy Caddesi’nde Cer İstanbul ve Çekmeköy’de ÇamlıYaka Konakları’nın inşası ve satışları devam ediyor. Gelecek yıl Kağıthane ve Maslak’taki iki projemizin teslimini gerçekleştirip, 2020’nin ikinci yarısında 210 milyon lira yatırımla iki yeni projeye başlamayı hedefliyoruz. Hasköy’de 110 milyon lira yatırımla bir karma proje geliştireceğiz. Çekmeköy’de ise 100 milyon lira yatırım değerinde yeni bir proje daha planlıyoruz. İzmir’de Alsancak tren garının yanında 140 milyon lira yatırım yapacağımız bir proje için de çalışmalarımız devam ediyor.”

    Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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