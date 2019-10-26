2100 denetçi kaçağa karşı sahaya çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince “Şehircilik ve Mutlu Şehir” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde konuşan Kurum, “Şehirlerimizde ecdadımızın bize gösterdiği şehircilik örneklerine yenilerini ekleyeceğiz. İnşa ve ihya geleceğini sürdüreceğimiz önemli projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Kararlı yıkım



Çarpık kentleşmeyle, doğal sit alanlarında, yaylalarda, koylarda, kıyılarda kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerinin altını çizen Kurum şunları söyledi:



“Tıpkı Kapadokya’da, Ayder’de, Uzungöl’de, Salda’da ve Bodrum’da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu çerçevede şu an bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz.”

Yatay şehirler



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yatay şehircilik anlayışıyla bir başka önemli proje başlattıklarını da hatırlattı. Kurum şöyle konuştu:



“81 ilimizde 50 bin Sosyal Konut Projesi’ni başlattık. Buna baktığımızda örneklerini göreceksiniz, az katlı, zemin artı 4-5’i geçmeyen, şehrimizin kültürünü, ruhunu yansıtan projeler olacak. Orada oturan vatandaşlarımız Sıfır Atık Sistemi’ne uygun konutlarda yaşayacaklar.”



Çöp ithali bitiyor



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi’ndeki gelişmelerle ilgili bilgi de veren Bakan Kurum, depozito uygulamasını 2021’de hayata geçireceklerini kaydetti.



Murat Kurum, “Hammadde olarak ihtiyaç duyup ithal ettiğimiz bu çöpü geri kazanımla ülkemizde, o geri kazanım oranını da yüzde 35’lere çıkararak ham maddeyi ülkemizde ürettiğimiz malların geri dönüşümüyle sağlamış olacağız. Bu çöp ithalatına müsaade etmeyeceğiz. Hem tasarruf edeceğiz hem de istihdam sağlayacağız” dedi.

Herkese 15 metrekare yeşil alan



Bakan Kurum, 81 ilde Millet Bahçesi projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek şunları söyledi:



“Kişi başı yeşil alan miktarı bizim ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelere baktığınızda 15-20 metrekarelere geliyor. Bu projeyle 2023’e giden yolda şehirlerimizin yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz.”



Akıllı şehirlerden 20 trilyon $ gelecek



Zirvede akıllı şehirlerle ilgili bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık” dedi.



Bakan Varank, akıllı şehirciliğin sürdürülebilir enerji çözümleri, sıfır atık, yüksek hava kalitesi, hızlı iletişim, hızlı ulaşım ve bunlar sayesinde daha mutlu toplumlara giden bir süreci ifade ettiğini, şehirlerin daha akıllı bir geleceğe sahip olması için Ar-Ge ve yenilik çözümleriyle buluşmasının stratejik önem taşıdığını anlattı.



Model Esenler



Bu kapsamda oldukça somut bir projelerinin de bulunduğu belirten Varank şöyle devam etti:



“Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir iş birliği protokolü imzaladı. Esenlerde 8 milyon metrekarelik bir alanda akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de kent sakinleriyle birlikte geliştirildiği bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Projemizde her şeyden önce doğayı yormayan, çevreci bir yaklaşım hakim olacak. Kavşaklar, aydınlatmalar, sulama sistemleri ve atık yönetimi gibi uygulamalar akıllı sistemler üzerinden çalışacak, böylece kaynaklar daha verimli kullanılacak. Esenler Türkiye genelinde bir rol model olarak takip edilecek hatta sınırlarımızı da aşacak.”



Projeyle otonom araçlar ve akıllı mobiliteyle etkin bir ulaşımın mümkün hale geleceğini, altyapı ve üstyapı sistemlerini sensörlerle donatacaklarını, bu sayede arıza ve aksaklıkların anlık bildirileceğini, hizmetlerin kesintisiz süreceğini aktaran Varank, nesnelerin internetiyle şehirlerin yönünü bulacağını anlattı.