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    HaberlerEkonomi Haberleri215 bin liraya aldı! Hayatının şokunu yaşadı...
    28.11.2019 - 15:49 |

    215 bin liraya aldı! Hayatının şokunu yaşadı...

    İstanbul Zeytinburnu'nda ticaretle uğraşan Fatih Karaca'nın 215 bin lira vererek aldığı sıfır araba boyalı çıktı.

    215 bin liraya aldı! Hayatının şokunu yaşadı...

    Fatih Karaca adlı vatandaş, 15 ay önce 215 bin lira ödeyerek sıfır araba aldı.

    Zeytinburnu'ndaki lüks bir araba bayisinden aldığı arabayı 4-5 gün sonra alım satım işlemleri yapan arkadaşının gördüğünü belirten Karaca, "Bu araba vurulmuş dedi. Sol arka kapı boyalı dedi. Arabanın kapısını lazere tutuyor boyandığı belli oluyor. Biz de hemen ekspertiz yaptırdık boyalı çıktı. Satıcı firmaya durumu bildirdik kabul etmedi. Kendileri de tespit yaptırdı onların tespitçisi de aynı şekilde boyandığını söyledi. Bize gelin zımpara yapalım düzeltip verelim diye bir yaklaşımla geldiler. Biz sıfır araba aldık böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bize arabamızın muadilinde bir araba verin diyoruz. Kabul etmediler. Mahkemeye başvurduk. O zaman 215 bin liraydı şuanda 300 bin lira civarında sıfırı" dedi.

    MAHKEME "ARABAYI DEĞİŞTİR" DEDİ

    Bir yıl süren mahkeme sonucunda, firmanın ayıplı mal sattığına hükmedildi. Mahkeme arabanın muadili bir sıfır arabayla değiştirilmesine karar verdi. Fatih Karaca, para istemediğini arabanın değiştirilmesini istediğini söyledi.

    Sabah

     

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