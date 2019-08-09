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    HaberlerEkonomi22 milyar dolarlık Katar yatırımı var
    09.08.2019 - 08:44| ANKARA Milliyet

    22 milyar dolarlık Katar yatırımı var

    Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, “Katar, Türkiye’de en kısa sürede en hızlı yatırım yapan ülkelerden. Katarlıların Türkiye’de şu anda 22 milyar dolar doğrudan ve dolaylı yatırımı var. Geçen yıl 100 bini aşkın Katarlı Türkiye’ye seyahat etti” dedi.

    22 milyar dolarlık Katar yatırımı var

    Özer 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere bulunduğu Ankara’da soruları yanıtladı.

    Katarlıların gayrimenkul alanında da Türkiye’ye büyük ilgi duyduğuna işaret eden Özer, “Geçen yıla oranla bu yılın ilk 6 ayında yüzde 200 civarı gayrimenkul talebi var” dedi.

    İhracata da değinen Özer, şu bilgileri paylaştı:

    “Geçtiğimiz yıl sonunda rakam 1 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Bu rakamın daha da yükselmesi gerekiyor.”

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