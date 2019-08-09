22 milyar dolarlık Katar yatırımı var

Özer 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere bulunduğu Ankara’da soruları yanıtladı.

Katarlıların gayrimenkul alanında da Türkiye’ye büyük ilgi duyduğuna işaret eden Özer, “Geçen yıla oranla bu yılın ilk 6 ayında yüzde 200 civarı gayrimenkul talebi var” dedi.

İhracata da değinen Özer, şu bilgileri paylaştı:

“Geçtiğimiz yıl sonunda rakam 1 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Bu rakamın daha da yükselmesi gerekiyor.”