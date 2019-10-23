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    HaberlerEkonomi23 Ekim 2019 Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?
    23.10.2019 - 08:08 |

    23 Ekim 2019 Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek olan Şans Topu çekilişinde geçen hafta 5 artı 1 bilen 7 kişi ikramiyeyi bölüştü. Bu haftanın şanslı numaraları hangileri olacak merak konusu. 23 Ekim Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

    23 Ekim 2019 Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu oyunun bu akşamki çekilişi için heyecan dorukta. Çarşamba akşamları düzenlenen çekilişte geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi 7 kişi almıştı. Bu hafta kazanan olacak mı merak konusu.

    23 EKİM 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Şans Topu çekilişi saat 21.15'te gerçekleşecek.

    Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görebileceksiniz.

    Bir anda gözden kayboldu! Bir saat sonra acı haber geldiEskişehir'deki Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.
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