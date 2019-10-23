23 Ekim 2019 Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu oyunun bu akşamki çekilişi için heyecan dorukta. Çarşamba akşamları düzenlenen çekilişte geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi 7 kişi almıştı. Bu hafta kazanan olacak mı merak konusu.

23 EKİM 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Şans Topu çekilişi saat 21.15'te gerçekleşecek.

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görebileceksiniz.