23.09.2019 - 08:56 |
23 Eylül Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum
Günün ilk saatlerinde altın fiyatları araştırılmaya başladı. Altın fiyatları haftanın ilk gününe nasıl başladı? 23 Eylül 2019 Pazartesi günü gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte Altın fiyatlarında son güncel durum...
Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatlarında güncel durum nedir? Altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları haberimizde...
GRAM ALTIN FİYATLARI
23 Eylül gram altın fiyatı alış 278,95 TL / satış 278,99 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
23 Eylül çeyrek altın fiyatı alış 446,11 TL / satış 456,22 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
23 Eylül yarım altın fiyatı alış 889,43 TL / satış 912,43 TL
"Işık Hadisesi"ni izlemek için akın ettilerTürkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi, 255 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve birkaç yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen "Işık Hadisesi"ni izlemek için Siirt'in Tillo ilçesine akın etti.