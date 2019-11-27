25.000’inci satranç sınıfını açtı

Satranç sınıflarının 25 binincisi, Ankara Yenimahalle’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında yaptırılan Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu’nda; Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Okul Müdürü Cevat Önal ile öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.



İş Bankası, açtığı satranç sınıflarıyla ilköğretim okullarında çocukları satranç oynamaya teşvik etmeyi, öğretmenlerin dikkatini bu alana çekmeyi, olanakları sınırlı okullarda malzeme yetersizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bankanın desteği ile ülkemizde son yıllarda en fazla lisanslı oyuncuya sahip spor dalı haline gelen satrançta, turnuvalarda kazanılan toplam madalya sayısı 446’ya yükseldi.



Eğitim ve spor



İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, eğitim ve sporu bir arada barındıran satrancın çocukların analitik düşünme, sorunlara farklı açılardan bakma ve çözüm bulma yetilerini geliştirdiğini, disiplin kazanmalarını ve zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağladığını vurguladı.