BİST95.2281,33EURO6,50-0,56USD5,90-0,45ALTIN283,76-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi25 milyon TL üstü krediye yapılandırma
    15.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    25 milyon TL üstü krediye yapılandırma

    Türkiye Bankalar Birliği’nce (TBB), banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağı belirtilerek, uygulamadan, 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceği bildirildi. TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı.

    25 milyon TL üstü krediye yapılandırma

    Duyuruda, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için FYY uygulamasına başlanacağı belirtilerek, “Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir” denildi.

    Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir - gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

    “Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacaktır.”

    Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

    Münbiç'ten Türk askerine saldırı!

    Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

    Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

    Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

    Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu!

    Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Sıradaki Haber