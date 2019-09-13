250 milyar dolarlık erteleme

Trump, ertelemenin “Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin isteği üzerine ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. Yıldönümünü kutlayacağı gerçeği nedeniyle” yapıldığını söyledi.



İptal beklentisi



Çin ise, ABD’nin yeni ek gümrük vergilerinin ertelenmesini bir iyi niyet göstergesi olarak kabul ettiklerini ve gelecek görüşme sonrasında iptalini umduğunu duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin orta düzey müzakerecilerinin ve ticaret ekiplerinin ABD’li meslektaşlarıyla görüşmelere devam ettiği, üst düzey görüşmelerin gelecekte yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, Trump’ın Çin’den gelen ürünlere uygulanası planlanan ek gümrük vergilerini iki hafta ertelemesinin olumlu karşılandığını ve gelecek ticaret görüşmesinden sonra tamamen iptal edilmesini umulduğu belirtildi.