BİST102.4470EURO6,270,08 USD5,660,06ALTIN272,67-0,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi250 milyar dolarlık erteleme
    13.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    250 milyar dolarlık erteleme

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin “iyi niyet göstergesi olarak” Çin’den ithal 250 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yüzde 30’a çıkarılmasını 1 Ekim’den 15 Ekim’e kadar ertelemeyi kabul ettiğini açıkladı.

    250 milyar dolarlık erteleme

    Trump, ertelemenin “Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin isteği üzerine ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. Yıldönümünü kutlayacağı gerçeği nedeniyle” yapıldığını söyledi.

    İptal beklentisi

    Çin ise, ABD’nin yeni ek gümrük vergilerinin ertelenmesini bir iyi niyet göstergesi olarak kabul ettiklerini ve gelecek görüşme sonrasında iptalini umduğunu duyurdu.
    Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin orta düzey müzakerecilerinin ve ticaret ekiplerinin ABD’li meslektaşlarıyla görüşmelere devam ettiği, üst düzey görüşmelerin gelecekte yapılacağı belirtildi.

    Açıklamada, Trump’ın Çin’den gelen ürünlere uygulanası planlanan ek gümrük vergilerini iki hafta ertelemesinin olumlu karşılandığını ve gelecek ticaret görüşmesinden sonra tamamen iptal edilmesini umulduğu belirtildi.

      E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      'Beni öldürmeden rahatlamayacak'

      'Beni öldürmeden rahatlamayacak'

      KYK yurt sorgulama nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı?

      KYK yurt sorgulama nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı?

      EYT son dakika gelişmeleri | EYT'lileri umutlandıran haber

      EYT son dakika gelişmeleri | EYT'lileri umutlandıran haber

      13 ilde operasyon! 23 gözaltı kararı verildi...

      13 ilde operasyon! 23 gözaltı kararı verildi...

      Sıradaki Haber