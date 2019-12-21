BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘250 milyar TL ciroyu yakalarız’
    ABONE OL
    21.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘250 milyar TL ciroyu yakalarız’

    Türk perakende sektörü 2019 yılını çift haneli büyüme ve 250 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği(BMD) Başkanı Sinan Öncel, 2018 yılını sektörün 220 milyar TL ciro ile kapattığını belirterek, “2019’da da yine çift haneli bir büyüme yakalayacağımızı ve yaklaşık 250 milyar TL ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu yılki büyümenin ağırlıklı bölümü maliyete bağlı fiyat artışlarından kaynaklandı” dedi.

    ‘250 milyar TL ciroyu yakalarız’

    Öncel, BMD üyesi markaların cirolarının son yıllarda yüzde 12-15 arasında büyüdüğünü, 2020’de de bu oranda büyüme beklediklerini söyledi.

    70 bin mağaza


    Derneklerinde yer alan 386 markanın yurt içinde 430’u aşkın AVM’de ve caddelerde 70 bin civarında mağazasının bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:
    “Bu mağazalarda ağırlıklı bölümü gençlerimiz olmak üzere 400 bin kişiyi istihdam ediyoruz. 2019 markalarımızın verimlilik temelinde büyümeye odaklandığı bir yıl oldu.”
    Öncel, “106 markamızın yurt dışında 4 bin 396 mağazası bulunuyor. Yıl sonunda bu sayının 4 bin 700’e çıkacağını öngörüyoruz. 2020 sonunda ise üyelerimizin yurt dışındaki mağaza sayısının 5 bin 500’ye yaklaşacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

    Komisyon sorunu çözüldü

    Sinan Öncel, bu yıl markalar için bir önemli sorunda daha büyük mesafe kat ettiklerini vurgulayarak, “Bankalar kredi kartlarıyla alışverişlerde yüzde 3’e varan oranlarda komisyon alıyorlardı. Ciromuzun yüzde 1’ini, kârımızın en az yüzde 10’unu komisyon olarak ödüyorduk. Yoğun girişimlerimiz bu yıl karşılık buldu. Mal ve hizmet alımında uygulanan komisyon oranı yüzde 1,60 ile sınırlandı” dedi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber