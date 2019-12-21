‘250 milyar TL ciroyu yakalarız’

Öncel, BMD üyesi markaların cirolarının son yıllarda yüzde 12-15 arasında büyüdüğünü, 2020’de de bu oranda büyüme beklediklerini söyledi.



70 bin mağaza



Derneklerinde yer alan 386 markanın yurt içinde 430’u aşkın AVM’de ve caddelerde 70 bin civarında mağazasının bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:

“Bu mağazalarda ağırlıklı bölümü gençlerimiz olmak üzere 400 bin kişiyi istihdam ediyoruz. 2019 markalarımızın verimlilik temelinde büyümeye odaklandığı bir yıl oldu.”

Öncel, “106 markamızın yurt dışında 4 bin 396 mağazası bulunuyor. Yıl sonunda bu sayının 4 bin 700’e çıkacağını öngörüyoruz. 2020 sonunda ise üyelerimizin yurt dışındaki mağaza sayısının 5 bin 500’ye yaklaşacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.



Komisyon sorunu çözüldü



Sinan Öncel, bu yıl markalar için bir önemli sorunda daha büyük mesafe kat ettiklerini vurgulayarak, “Bankalar kredi kartlarıyla alışverişlerde yüzde 3’e varan oranlarda komisyon alıyorlardı. Ciromuzun yüzde 1’ini, kârımızın en az yüzde 10’unu komisyon olarak ödüyorduk. Yoğun girişimlerimiz bu yıl karşılık buldu. Mal ve hizmet alımında uygulanan komisyon oranı yüzde 1,60 ile sınırlandı” dedi.