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    Haberler Ekonomi26 Eylül altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları
    26.09.2019 - 09:47 |

    26 Eylül altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

    Haftanın 4. gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. 26 Eylül 2019 Perşembe günü gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında en güncel durum...

    26 Eylül altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

    Gerek hediyelik, gerek yatırımlık altın almak isteyen vatandaşlar altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Herhangi bir ihtiyacını karşılamak için var olan altınını bozdurmak isteyenlerinde merakla araştırdığı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları haberimizde...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Alış 276,26 TL / satış 276,29 TL

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Alış 446,48 TL / satış 456,60 TL

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Alış 890,17 TL / satış 913,19 TL

    26 Eylül altın fiyatları Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

     

     

    İstanbul’da cadde ve sokaklarda “drift” terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.
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