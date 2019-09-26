26 Eylül altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

Gerek hediyelik, gerek yatırımlık altın almak isteyen vatandaşlar altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Herhangi bir ihtiyacını karşılamak için var olan altınını bozdurmak isteyenlerinde merakla araştırdığı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 276,26 TL / satış 276,29 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 446,48 TL / satış 456,60 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 890,17 TL / satış 913,19 TL