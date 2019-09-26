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    HaberlerEkonomi 26 Eylül Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum
    26.09.2019 - 05:43 |

    26 Eylül Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum

    Günün ilk saatlerinde altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları haftanın dördüncü gününe nasıl başladı? 26 Eylül 2019 Perşembe günü gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte Altın fiyatlarında son güncel durum...

    26 Eylül Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum

     

    Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatlarında güncel durum nedir? Altın almak ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları haberimizde...

    GRAM ALTIN FİYATLARI

    26 Eylül gram altın fiyatı alış 275,65 TL / satış 275,73 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

    26 Eylül çeyrek altın fiyatı alış 446,39 TL / satış 456,50 TL

    YARIM ALTIN FİYATLARI

    26 Eylül yarım altın fiyatı alış 890,17 TL / satış 913,19 TL

    IMF'nin yeni başkanı belirlendiUluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.
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