26 Eylül Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum

Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatlarında güncel durum nedir? Altın almak ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATLARI

26 Eylül gram altın fiyatı alış 275,65 TL / satış 275,73 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

26 Eylül çeyrek altın fiyatı alış 446,39 TL / satış 456,50 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

26 Eylül yarım altın fiyatı alış 890,17 TL / satış 913,19 TL