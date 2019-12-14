260 milyon dolarlık ithalatı bitirecek

Dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi olan Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. ile ortaklık kuran OYAK, lastik sanayi başta olmak üzere kauçuk ve boya endüstrisi ile özel elektronik ürünler gibi pek çok alanda kullanılan, Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacını karşılayabilecek.

İskenderun’da kurulacak olan tesis, Türkiye’deki sanayicilere hammadde tedariğinde önemli fırsatlar ve avantajlar sağlarken, ithalatı ve cari açığı azaltacak. Proje, yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacını karşılayabilecek. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en büyük karbon siyahı pazarı konumunda olan Türkiye, bu yatırım sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulacak. İthalatı sıfırlayabilecek kapasitedeki proje, cari açığı azaltırken, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlayacak.

Dışa bağımlı

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, karbon siyahının dünyadaki önemini şöyle anlattı:

“Dünyada 13.5 milyon ton taleple pazar büyüklüğü 14 milyar dolar olan karbon siyahı, Türkiye’nin yüzde 100 dışa bağımlı olduğu bir alan. Yaptığımız iş birliği, ülkemize gerek yeni teknoloji kullanımı gerekse istihdam anlamında büyük bir katma değer sağlayacak.”

Stratejik bir ürün

OYAK olarak stratejik sektörlerde konumlandıklarını söyleyen Erdem, yatırımla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Bu yatırım yerli sanayiye hammadde tedariğinde önemli fırsat yaratacak, ihracat potansiyeliyle Türkiye’yi bu alanda stratejik bir noktaya taşıyacak. Stratejik sektörlerde uluslararası işbirlikleriyle küresel ekonomideki yerimizi güçlendiriyor, uluslararası piyasalara güven vermeye devam ediyoruz. Dünyanın gözdesi yabancı firmaları ülkemize çekerek milli ekonomiye katkı sağlıyoruz.”