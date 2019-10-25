3.2 milyon kişiye iş tek haneli enflasyon

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinde sunum yapan Oktay, finansal koşullardaki iyileşme ve enflasyondaki düşüşle birlikte risk primi ve belirsizliklerdeki azalmanın yurt içi talebe destek verdiğini, bunun olumlu etkilerinin yılın ikinci yarısında da devam ettiğini anlatarak, “2019’u yüzde 0.5 pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz” dedi.



Oktay, işsizlik oranının, 2019 sonunda yüzde 12.9’a yükselmesinin beklendiğini, 2020 yılında hedeflenen yüzde 5’lik büyüme ile iktisadi faaliyetteki toparlanma ve bunun sonucunda iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında iyileşme öngörüldüğünü kaydetti.



Yapısal adımlar



Oktay, tüketici enflasyonunun, 2018 sonunda yüzde 20.3 seviyesine ve Eylül 2019 itibarıyla da yüzde 9.26’ya indiğine işaret ederek, “Mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirerek, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizden” dedi.