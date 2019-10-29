3 bin 600 ek gösterge için önemli açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen MKYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 3 milyon memuru yakından ilgilendiren 3 bin 600 ek göstergeye ilişkin gelen soruya Çelik şu cevabı verdi:

"Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."