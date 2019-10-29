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    HaberlerEkonomi3 bin 600 ek gösterge için önemli açıklama!
    29.10.2019 - 09:08 | | DHA

    3 bin 600 ek gösterge için önemli açıklama!

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamu çalışanları için ek göstergenin 3 bin 600'e çıkarılmasına ilişkin, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması" dedi.

    3 bin 600 ek gösterge için önemli açıklama!

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen MKYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

    Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 3 milyon memuru yakından ilgilendiren 3 bin 600 ek göstergeye ilişkin gelen soruya Çelik şu cevabı verdi:

    "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir." 

    29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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