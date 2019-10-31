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    HaberlerEkonomi3. İstanbul’da yeni etap satışta
    31.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    3. İstanbul’da yeni etap satışta

    Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığı ile kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir projesinin üçüncü ve son etabı Hasbahçe’nin satışları başladı. Projenin dün yapılan tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre toplam 541 konutun yarısından fazlası projenin ön satış döneminde sahiplerini buldu.

    3. İstanbul’da yeni etap satışta

    2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin yer aldığı son etapta daire fiyatları ise 841 bin lira ila 1 milyon 441 bin lira arasında değişiyor. Başakşehir’de hayata geçirilen 7 bloktan oluşan Hasbahçe etabınınr 2021’in Haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor.

    Yabancılar alım yaptı

    Yeni etap tanıtım toplantısında konuşan ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, bu dönemde yabancıların konut talebinin markalı konut üreticileri için ‘can simidi’ haline geldiğini söyledi. Bu sayede yıllık 50 bin konut ve 7-10 milyar dolar arası bir gelirden bahsedilebileceğini anlatan Akbal, “Ev alan yabancılar sadece aldığı eve değil, esnafından ulaşıma kadar her şeye kazandırıyor. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için tanıtım fonu oluşturularak fuarlarda, yurt dışında stratejik noktalarda yabancıya konut satışını daha iyi anlatmak lazım” dedi.

    Sektör çok dinamik’

    ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık ise, faizlerin düşmeye başladığını, enflasyonun tek haneye indiğini hatırlatarak, yaşanan bu olumlu havanın gayrimenkul sektöründe de önemli bir canlanmanın kapısını açtığını söyledi.

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