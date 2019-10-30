30.10.2019 - 10:00 |
30 Ekim altın fiyatları | Altının gram ve çeyrek fiyatı ne kadar?
30 Ekim 2019 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatlarında, gram latın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı merak ediliyor. İşte altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyenler için altın fiyatlarında son durum...
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne durumda? soruları ilgi görmeye başladı. Altının gram ve çeyrek fiyatı merakla araştırılıyor. İşte 30 Ekim 2019 Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 276,00 TL / Satış 276,05 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 439,51 TL / Satış 449,47 TL