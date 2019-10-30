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    HaberlerEkonomi30 Ekim altın fiyatları | Altının gram ve çeyrek fiyatı ne kadar?
    30.10.2019 - 10:00 |

    30 Ekim altın fiyatları | Altının gram ve çeyrek fiyatı ne kadar?

    30 Ekim 2019 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatlarında, gram latın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı merak ediliyor. İşte altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyenler için altın fiyatlarında son durum...

    30 Ekim altın fiyatları | Altının gram ve çeyrek fiyatı ne kadar?

    Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne durumda? soruları ilgi görmeye başladı. Altının gram ve çeyrek fiyatı merakla araştırılıyor. İşte 30 Ekim 2019 Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış 276,00 TL / Satış 276,05 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış 439,51 TL / Satış 449,47 TL

     

      Çanakkale'deki trafik kazaları mobese kameralarına yansıdıÇanakkale'de son dönemde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.
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