30 Ekim altın fiyatları | Altının gram ve çeyrek fiyatı ne kadar?

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne durumda? soruları ilgi görmeye başladı. Altının gram ve çeyrek fiyatı merakla araştırılıyor. İşte 30 Ekim 2019 Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 276,00 TL / Satış 276,05 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 439,51 TL / Satış 449,47 TL