30 milyarlık dev ekonominin emrinde

Ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi 26 Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kurulmuştu. 50 milyon liralık kuruluş sermayesi ile hayata geçen Varlık Fonu’nun Eylül 2018’de Yönetim Kurulu atamaları yapılmış; Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkanvekili ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmuştu. Aradan geçen 3 yılda 13 kamu kurumu, farklı oranlardaki hisselerle Varlık Fonu’na devredildi. Devredilen şirketlerin sermayesi yaklaşık 30 milyar TL, fona devredilen pay ise 27.5 milyar TL’yi aştı.

İşte Varlık Fonu’nun portföyü

- Türk Hava Yolları (Yüzde 49.12 hisse)

- Türk Telekom (Hazine’ye ait yüzde 6.68 hisse)

- Ziraat Bankası (Tamamı)

- Türkiye Halk Bankası (Yüzde 51.11 hisse)

- Türkiye Petrolleri A.Ş (Tamamı)

- BOTAŞ (Tamamı)

- PTT (Tamamı)

- TÜRKSAT (Tamamı)

- Borsa İstanbul (Yüzde 80.6 hisse)

- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (Yüzde 49 hisse)

- Eti Maden (Tamamı)

- Kayseri Şeker Fabrikası (Yüzde 10 hisse)

- ÇAYKUR (Tamamı)

- Milli Piyango (Nakit oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunlarıyla ilgili daha değişik yeni oyunların yapılmasına izin verilebilecek oyunlarına ilişkin lisans 49 yıllığına)

- TCDD İzmir Limanı (İzmir Limanı devri işlemleri tamamlanıncaya kadar TCDD’nin yönetiminde kalmasına ve TCDD tarafından işletilmeye devam edilmesine karar verildi)

- Türkiye Jokey Kulübü’nün yurt içinde at yarışları düzenleme, yurtiçi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1 Ocak 2018’den itibaren 49 yıllığına)

- Mülkiyeti Hazine’ye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla’da bulunan bazı taşınmazlar)