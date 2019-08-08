30 milyarlık satış 4.9 milyarlık ‘kâr’

Grupta geçen hafta CEO’luk koltuğuna oturan Cenk Alper, “Sabancı Topluluğu olarak, 2019 yılının ilk yarısını paydaşlarımıza ve ülkemize değer yaratma önceliğimizle tamamladık. Risk yönetimine verdiğimiz önem ve nakit odaklı yaklaşımımızla öz kaynaklarımızı daha da güçlü hale getirdik” açıklamasını yaptı

Enerjide büyüyor

Enerji iş kolunda satışlarını 2019’un ilk yarısında yüzde 25 büyüttüklerini belirten Alper, “Dengeli enerji portföyümüzün ve Türkiye’nin enerji güvenliği odaklı hizmetlerimizin avantajını bu dönemde de yaşadık. Enerjisa Üretim, ağırlıklı hidroelektrik üretiminden kaynaklı olmak üzere, geçen yıla kıyasla operasyonel performansında kaydettiği yüksek ivme ve güçlü finansal pozisyonunun da olumlu etkisiyle net karında önemli artış elde etti. Ayrıca, ikincisi yapılan Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde Enerjisa Üretim’in Aydın ve Çanakkale bölgelerinde kazandığı 500 megavatlık kapasite ile de toplam kapasitemizin 4 bin 107 megavata ulaşma potansiyelini yakaladık. Bu başarılı sonucun da olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde göreceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Yatırımlara devam...

“Sanayi tarafında Axiom Materials’ı bünyemize katarak Kordsa’yı seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna taşıdık” diyen Cenk Alper, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kordsa kompozit alanındaki satın almalarıyla global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüşürken, Türkiye’deki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yakın zamanda 100 milyon lira yatırım ile İzmit fabrikamızdaki ek polyester iplik hattımızı devreye aldık.”

Dijitalleşmede hızlı ilerliyor

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, çimento iş kolunda, Bunol satın alması ile yurtdışı pazarlardaki konumlarını güçlendirirken, ihracata yönelik faaliyetlerini de sürdüreceklerini aktararak, sigorta sektöründe de, etkin fon yönetiminin kendilerini başarılı sonuçlara taşıdığını vurguladı. Alper, “SabancıDx liderliğinde şirketlerimiz, dijital dönüşüm yol haritamıza uygun olarak çalışmalarını sürdürdü. Önümüzdeki dönemde de Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzun gerektirdiği şekilde, dinamik portföy yönetimi ve teknoloji odağımız doğrultusunda, stratejik hedeflerimizden sapmadan paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.