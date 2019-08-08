300 milyon liralık şeker gibi yatırım

Amerikalı sakız, şeker ve bisküvi devi Mondelez International, Türkiye’de yatırımlarını artırıyor. 2018 yılında Fransa St. Genest’teki sakız üretim hattını kapatıp buradaki bantlarını Türkiye’ye taşıyan marka, yeni yatırım olarak Kocaeli Gebze’deki fabrikasında 54 milyon dolarlık kapasite artırımına gideceğini duyurdu. Şirket bünyesinde Kent, Falım, First, Olips, Jelibon, Milka ve Oreo gibi atıştırmalık markaları bulunuyor.

İhracatı artıracak

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, yeni yatırımlarla Türkiye’deki büyümelerini sürdürdüklerini söyledi. Son 1.5 yıldır yeni yatırım üzerinde çalıştıklarını belirten Karagöz, “Merkezimiz 54 milyon dolarlık yatırım için düğmeye bastı. 6.5 yıldır Mondelez ülkemize 220 milyon TL yatırdı. 54 milyon dolar ise şu anda 300 milyon TL anlamına geliyor. Bugüne kadar Türkiye’de yapılan en büyük yatırım olacak” dedi. Bu yatırımı alabilmek için de şirketin faaliyet gösterdiği 50 ülkeyle yarıştıklarını dile getiren Karagöz, yatırımın Mart 2021’de tamamlanmış olacağını kaydetti.

Karagöz, 54 milyon dolarlık yatırımın Türkiye’de üretip yurtdışına ihraç için kullanılacağını aktararak, şu bilgileri verdi: “Mevcut fabrikamızda kapasitemizi artıracak yeni makineler alacağız. İçerideki boş alanları değerlendireceğiz. Global piyasalardan şeker üretimiyle ilgili gelen talep artışına karşılık bu yatırım yapılıyor. Üretimin tamamı ihraç edilecek. Şu anda 344 milyon TL’lik ihracatımız var. Bu yatırımla beraber ihracatımızı 20 milyon dolar daha artıracağız.

Bu da ihracatımızda yüzde 50’lik artış anlamına geliyor. Yeni yatırımla halihazırda 80 bin ton olan şeker üretim kapasitesine 20 bin ton eklenecek.”

Kurbanda daha az tüketim var

İhsan Karagöz, bayramlık şeker pazarıyla ilgili “Bayram döneminde satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor.

Bayramlık şekerin büyüklüğü 300 milyon TL. Kent olarak pazar payımız yüzde 50. Türkiye’de bayramlık şekerin yüzde 75’i Şeker Bayramı’nda, yüzde 25’i ise Kurban Bayramı’nda tüketiliyor. Bayram tatilleri uzun olursa şeker tüketimi azalıyor. En çok talep Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan geliyor” dedi.

Pazarın büyüklüğü 12 milyar TL oldu

Yeni yatırımla beraber şeker üretimlerinin iki katına çıkacağını da dile getiren İhsan Karagöz, Türkiye’de şekerli mamul tüketiminin sanılanın aksine yüksek olmadığını, kişi başına 2.2 kg’a ulaştığını, bu rakamın İskandinav ülkelerinde 11 kg, AB’de ise 4.4 kg olduğunu kaydetti. Karagöz, sektörle ilgili de şu bilgileri verdi: “Türkiye’de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam pazar büyüklüğü 12 milyar TL. Sakız pazarının büyüklüğü ise 900 milyon TL. Burada pazar payımız yüzde 55. 650 milyon TL’lik şeker pazarında ise ferahlatıcı şekerde yüzde 41’lik pazar payına sahibiz. Tüm kategorilerde ihracat dahil toplam 30 bin tonluk bir satış gerçekleştirdik.”

Mondelez International Türkiye’nin 2018 yılı cirosunun 872 milyon TL olduğunu da açıklayan İhsan Karagöz, “2018’de net hasılat büyümesi yüzde 21. Kategori olarak sakızda yüzde 13, şekerde yüzde 14 büyüdük” dedi.