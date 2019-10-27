31 milyon dolara akıllı saat taktık

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giyilebilir teknolojiler yükselişini sürdürüyor. Bluetooth kulaklık, aktivite takipçileri, akıllı saatler gibi ürünlerden oluşan giyilebilir cihazlar giderek hayatımızda daha geniş yer buluyor.

Statista verilerine göre, dünyada giyilebilir cihaz pazarının büyüklüğü 26.3 milyar dolar. Giyilebilir cihazların dünyadaki oranı üç yılda ikiye katlandı. 2016’da 325 milyondan, 2019 yılında 711 milyona çıktı. Bu cihazların 2022’de sayısının 1 milyara çıkacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 12 büyüme

Satış gelirlerinin 2022’de 73 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Şu anda giyilebilirde en büyük payı bluetooth kulaklıklar alıyor, ikinci sırada fitnes takipçileri var, akıllı saatler ise üçüncü sırada. Akıllı saatlerin pozisyonunu daha genişletmesi bekleniyor. Şu anda 91 milyon adet olan akıllı saatlerin sayısının 2023’te 131 milyona ulaşması bekleniyor.

Türkiye’de de akıllı saat sektörü büyümeye devam ediyor. Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, geçen yıl ülkemizde 141 bin adet akıllı saat satıldığını belirterek, “Bu da 31 milyon dolarlık bir pazara denk geliyor. Bu yıl yüzde 12 büyüme ile 35 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz” diyor.

2020’de e-sim teknolojisinin aktif hale gelmesiyle akıllı saat pazarının gelişeceğini belirten Öztekin, e-sim’le telefondan bağımsız olarak akıllı saat aracılığıyla neredeyse tüm telefon özelliklerini saatlerimizde kullanabileceğimizi kaydediyor.

‘Faydalarını daha çok anlatmalıyız’

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, Avrupa’ya göre daha küçük bir pazara sahip olan Türkiye’de akıllı saat sektörünün yıldan yıla büyüdüğünü söylüyor. Wang, “Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye’de tüketiciler akıllı saatlerin kendilerine tam olarak ne gibi fayda sağlayabileceğinden haberdar değil. Analizler tüketicilerin akıllı saatlerin faydaları hakkında bilinçlendirilmesinin pazarın büyümesi için şart olduğunu ortaya çıkardı” diyor. Huawei de Türkiye’de akıllı saat modeli sayısını artırıyor. Watch GT 2 serisini pazara sunacak. Watch GT 2, 2 hafta boyunca günde 24 saat kesintisiz nabız ve hareket takibi yapabilmesi, bünyesinde barındırdığı 8’i açık alan, 7’si salon sporu olmak üzere 15 farklı spor modu bulundurmasıyla dikkat çekiyor.

Kadın kullanıcı sayısı artıyor

Anıl Öztekin, Samsung olarak pazarda lider olduklarını ve yeni özellikler ekleyerek geliştirdikleri farklı modellerle ürün çeşitliliklerini sürdürdüklerini de aktararak, şunları söylüyor: “Tüketiciler saatin klasik görüntüsünden taviz vermeden, günlük hayatını kolaylaştırma eğiliminde. Bir yandan da sportif hayat tarzına sahip tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarımıyla öne çıkan modellere talep gün geçtikçe artıyor. Akıllı saatini hem ajandasını takip ederken hem sağlıklı yaşam için yaptığı tüm etkinlikler sırasında, hem de telefonla görüşürken aktif bir şekilde kullanıyor.”

Tasarım ve renk seçenekleri

Öztekin, “Geçen yıllarda kullanıcı kitlemizin yüzde 80’e yakını erkeklerden oluşuyordu. Bugünkü oranlara baktığımızda kadın kullanıcıların da yüzde 50’ye varan oranlara yaklaşarak erkek kullanıcılarla eşitlenmek üzere olduğunu görüyoruz. Bu değişimde tabii ki saat tasarımlarındaki çeşitlilik, kayış ve saat gövdelerindeki renk seçeneği zenginliği, kadınların bilek yapısına uygun ekran ve kalınlık oranlarına sahip modeller ve cazip fiyatlara da sahip ürün gamının bulunması etkili oluyor.”

Samsung, son akıllı saat modeli ‘Galaxy Watch Active 2’yi eylül ayında Türkiye’de satışa sundu.