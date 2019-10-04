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    HaberlerEkonomi368 milyonluk tahvil ödedi
    04.10.2019 - 07:50 |

    368 milyonluk tahvil ödedi

    Gayrimenkul sektöründe yatırımlarına devam eden Nef, 50 milyon lira tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesini gerçekleştirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

    368 milyonluk tahvil ödedi

    Toplamda 275 milyon lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef; bu son ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon lira tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

    Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, aynı zamanda son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslim etti.

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