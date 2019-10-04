368 milyonluk tahvil ödedi

Toplamda 275 milyon lira tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef; bu son ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon lira tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, aynı zamanda son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslim etti.