3700 bakıcıya 1300 tl destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA’ya şu bilgileri verdi:

“Projemize, Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla birlikte ikamet eden, sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan ve 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile ispatlayan bakıcı istihdam eden anneler başvurabilecek.

Çalışan anne desteği kapsamında aylık yaklaşık 1300 lira (200 euro), engelli çocuğu olan annelere aylık 1625 lira (250 euro) civarı mali destek sağlanacak. Bu destek anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek.”

Başvuru internetten

Selçuk, ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir’de ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına tek seferlik yaklaşık 1300 lira (200 euro) civarında mali destek sağlanacağını da belirtti. Projeye başvuru www.sgkegitimlibakici.org e-devlet şifresi ile yapılabilecek. Ön kayıtlar 13 Kasım’da başlayacak.