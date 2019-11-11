38 bin 540 fidanla Geleceğe Nefes

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı Geleceğe Nefes seferberliğine 38 bin 540 fidan bağışında bulunarak destek verdi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, daha yeşil bir Türkiye için 38 bin 540 fidanı geleceğe nefes olarak miras bırakacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Ülkemizin gelecek nesillerine daha yeşil ve daha güzel bir Türkiye bırakma yolunda önemli çalışmalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’mız tarafından hayata geçirilen Geleceğe Nefes seferberliğine Türk Telekom olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum.”