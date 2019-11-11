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    Haberler Ekonomi Haberleri38 bin 540 fidanla Geleceğe Nefes
    11.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    38 bin 540 fidanla Geleceğe Nefes

    Türk Telekom, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında tüm çalışanları adına 38 bin 540 fidan bağışladı.

    38 bin 540 fidanla Geleceğe Nefes

    Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı Geleceğe Nefes seferberliğine 38 bin 540 fidan bağışında bulunarak destek verdi.

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, daha yeşil bir Türkiye için 38 bin 540 fidanı geleceğe nefes olarak  miras bırakacaklarını belirterek, şunları söyledi:

    “Ülkemizin gelecek nesillerine daha yeşil ve daha güzel bir Türkiye bırakma yolunda önemli çalışmalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’mız tarafından hayata geçirilen Geleceğe Nefes seferberliğine Türk Telekom olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum.”

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