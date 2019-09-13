380 bin kişiye iş için eğitim

Türkiye genelinde yaptırdığı “İş gücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden ve bu mesleklerle ilgili kurs ve program düzenleyen kurum, ocak - ağustos döneminde “İşbaşı Eğitim Programı”, “Girişimcilik Eğitim Programı” ve “Mesleki Eğitim Kursu” kapsamında 80 bin 210 program düzenledi.

Bu programlardan toplamda 379 bin 224 kişi faydalandı.

Bu dönemde mesleki eğitim kursları arasında en fazla ilgi “dokuma konfeksiyon makineci”, “kadın giyim modelist yardımcısı” ve “müşteri hizmetleri görevlisi-asistanı” mesleklerine gösterildi.

Danışmanlık sürdü

İŞKUR, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alanlar ile meslek değiştirmek isteyenlere de iş danışmanlığı boyutunda hizmet vermeye devam ediyor.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde kurum personelince yapılan bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36.3 artarak 4 milyon 566 bin 103, işveren danışmanlığı kapsamında iş yeri ziyaret sayısı ise yüzde 9.9 artışla 475 bin 906 oldu.

8 ayda 7 bin kadın esnaf

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ülkenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşmasında kadın iş gücünün büyük önem taşıdığını belirterek, “Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın oranı 8 ayda yüzde 16.30’dan yüzde 16.47’ye yükseldi. 8 ayda 7 bin kadın esnaf kazandık” dedi.

Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayınlanan ilanlara göre bu yıl başında 285 bin 812 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının 7 bin 349 artışla 293 bin 161’e ulaştığını bildirdi. Palandöken, “Kadınlarımızın esnaflık yaparak ekonomik bağımsızlık elde etmesi, ülkemizin kalkınması için büyük önem arz ediyor” dedi.