BİST102.4470EURO6,270,10USD5,660,09ALTIN272,70-0,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi380 bin kişiye iş için eğitim
    13.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    380 bin kişiye iş için eğitim

    İşsizlikle mücadele çalışmalarında, işveren ile iş arayanı buluşturmada görev üstlenen İŞKUR, mesleki eğitim kursu ve işbaşı ile girişimcilik eğitim programı gibi aktif iş gücü hizmetlerini etkin biçimde kullanıyor.

    380 bin kişiye iş için eğitim

    Türkiye genelinde yaptırdığı “İş gücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden ve bu mesleklerle ilgili kurs ve program düzenleyen kurum, ocak - ağustos döneminde “İşbaşı Eğitim Programı”, “Girişimcilik Eğitim Programı” ve “Mesleki Eğitim Kursu” kapsamında 80 bin 210 program düzenledi.

    Bu programlardan toplamda 379 bin 224 kişi faydalandı.

    Bu dönemde mesleki eğitim kursları arasında en fazla ilgi “dokuma konfeksiyon makineci”, “kadın giyim modelist yardımcısı” ve “müşteri hizmetleri görevlisi-asistanı” mesleklerine gösterildi.

    Danışmanlık sürdü

    İŞKUR, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alanlar ile meslek değiştirmek isteyenlere de iş danışmanlığı boyutunda hizmet vermeye devam ediyor.

    Bu yılın ocak-ağustos döneminde kurum personelince yapılan bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36.3 artarak 4 milyon 566 bin 103, işveren danışmanlığı kapsamında iş yeri ziyaret sayısı ise yüzde 9.9 artışla 475 bin 906 oldu.

    8 ayda 7 bin kadın esnaf

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ülkenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşmasında kadın iş gücünün büyük önem taşıdığını belirterek, “Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın oranı 8 ayda yüzde 16.30’dan yüzde 16.47’ye yükseldi. 8 ayda 7 bin kadın esnaf kazandık” dedi.

    Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayınlanan ilanlara göre bu yıl başında 285 bin 812 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının 7 bin 349 artışla 293 bin 161’e ulaştığını bildirdi. Palandöken, “Kadınlarımızın esnaflık yaparak ekonomik bağımsızlık elde etmesi, ülkemizin kalkınması için büyük önem arz ediyor” dedi.

     

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Beni öldürmeden rahatlamayacak'

    'Beni öldürmeden rahatlamayacak'

    KYK yurt sorgulama nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı?

    KYK yurt sorgulama nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı?

    EYT son dakika gelişmeleri | EYT'lileri umutlandıran haber

    EYT son dakika gelişmeleri | EYT'lileri umutlandıran haber

    13 ilde operasyon! 23 gözaltı kararı verildi...

    13 ilde operasyon! 23 gözaltı kararı verildi...

    Sıradaki Haber