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    05.12.2019 - 08:53 |

    4 Aralık Şans Topu sonuçları | MPİ Şans Topu sorgula

    Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan çekilişin ardından şanslı numaralar belirlendi. 4 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5 artı 1 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte merak edilen numaralar...

    4 Aralık Şans Topu sonuçları | MPİ Şans Topu sorgula

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 557'şer lira, 4 artı 1 bilen 297 kişi 379'ar lira, 4 bilen 3 bin 707 kişi 38'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 823 kişi 21'er lira, 3 bilen 95 bin 40 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 203 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 192 bin 213 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 ARALIK 2019

    4 Aralık Şans Topu sonuçları | MPİ Şans Topu sorgula

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