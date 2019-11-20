4 bin 635 kişiye istihdam sağlanacak

Bakan Selçuk, şöyle dedi:

“Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) 1000 personel alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. Ayrıca 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de 1000 işçi alımı ile ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak.” Böylece 4 bin 635 kişiye yeni istihdam sağlanacağını açıklayan Selçuk, bakanlığının sunduğu diğer hizmetlerle ilgili bilgi de verdi.

Danışmanlık hizmeti

Aile bütünlüğünü korumaya yönelik en önemli projelerinden ikisinin “Aile Danışmanlığı” ve “Boşanma Süreci Danışmanlığı” olduğunu, 32 bin 200 kişiye danışmanlık hizmeti sunduklarını belirten Selçuk, “Başvuranların yaklaşık yüzde 40’ının boşanmaktan vazgeçmiştir” dedi.

El emeğine pazar

Selçuk, “2019 Eylül sonu itibarıyla; Çeyiz Hesabı’nda 17 bin kişinin 80, 5 milyon TL mevduatı bulunmaktadır” dedi. Selçuk, “Engelli ve yaşlılarımızın el emeği ürünlerini e-ticaret uygulaması ile sanal pazara sunacağız” diye konuştu.

Kamp dışında yaşayan Suriyeli çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması için çalışma yürüttüklerini belirten Selçuk şunları söyledi: “Türk çocuklar ile Suriyeli çocuklar arasında karşılıklı diyaloğa ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak bir platform oluşturulması amacıyla bakanlığımız ve UNICEF işbirliğinde Sosyal Uyum Programı düzenliyoruz.”

Hiçbir kombinasyon sürdürülebilir değil

Bakan Selçuk, EYT konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48. Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048’de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53.”

Selçuk, memur maaşlarında 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği bir söz olduğunu belirterek, “Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz” dedi.