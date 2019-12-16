'4 katrilyon TFC’lik doğal gaz saptandı'

Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın ardından Doğu Akdeniz’de harita yeniden çiziliyor. Türkiye’nin bölgede arama ve sondaj faaliyetleri devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy bölgedeki doğalgaz rezervini ilk kez açıkladı. Taçoy, “Bölgede 4 katrilyon ayak küplük (TFC) bir rezerv olduğu saptandı. Yapılan arama faaliyetleri sonucu 107 trilyon TFC’lik rezerve kadar ulaşıldı. Bölgede yeryüzüne çıkarılmayı bekleyen miktar gelecek elli yılda Doğu Akdeniz’i en önemli bölge haline getirecek. Münhasır Ekonomik Bölgede (MEB) en fazla hak Türkiye’nindir. Sondaj faaliyetlerinin ikisi tamamlandı ikisi de devam ediyor” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) 32 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Rum yönetimi de bu karar karşılığında ABD’ye, “Rus savaş gemilerinin artık Güney Kıbrıs limanlarını kullandırmama ve kara para aklama denetimlerinde ABD ile ortak çalışma” sözü verdi. ABD’nin ambargo kararını kaldırmasının ardından KKTC Bakanlar Kurulu da bazı kararlar aldı. Alınan kararda “GKRY’nin münhasır ekonomik bölge hususunda, Türk tarafını dışlayıcı iddiaları ve en önemlisi de ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki gelişmeler dikkate alındığında, tehdit ve olağanüstü durumun bertaraf edilmesi gerekmektedir” ifadesi dikkat çekti.

KKTC yönetimi bir taraftan ABD’nin ve Rumların kararına karşı tepkilerini gündeme getirirken diğer taraftan da Doğu Akdeniz’deki denklemle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy bölgedeki arama-tarama, sondaj ve rezervlerle ilgili son bilgileri Milliyet’e anlattı.

‘İddiaları çöktü’

Bundan sonra bölgedeki istikrarın Türkiye’nin elinde olduğunu söyleyen Bakan Taçoy, “Doğu Akdeniz’de GKRY ve Yunanistan yersiz anlaşmalarla müdahale ediyordu. Yeni bir düzenlemeyle Türkiye’nin ‘izinsiz’ araştırma yaptığına dair iddialar ortadan kalktı. Çözümsüzlük Meis Adası’ndan, Mısır MEB’ine kadar olan 40 bin kilometre karelik alanı kapsıyordu. MEB’e uygun bir anlaşma oldu. Libya ile varılan mutabakat ile, Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir denklem bölgede uygulanamayacak” dedi.

‘En önemli bölge’

Bölgede 4 katrilyon ayak küplük (TFC) rezerv olduğunu söyleyen Taçoy şunları kaydetti: “Yapılan arama faaliyetleri sonucu 107 trilyon TFC’lik rezerve kadar ulaşıldı. Bölgede yeryüzüne çıkarılmayı bekleyen miktar gelecek elli yılda Doğu Akdeniz’i en önemli bölge haline getirecek. Bölgeye hakimiyet ve bu büyük miktarın araştırılması bölgeyi sorunlu bir yer haline getiriyor. MEB’de en fazla hak Türkiye’nindir. Sondaj faaliyetlerinin ikisi tamamlandı, ikisi devam etmektedir. Faaliyetlerin kesin raporu bahar aylarında belli olacak. Türk’ün haklarını korumaktaki kararlığını anlamak için eline ateş almanın ya da kendini doğrudan ateşe atmanın gereği yok. Rum Yönetimi’nin, hem Kıbrıs Adası’nı hem de Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çevirmek adına attığı adımlardan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Rum silahlanması yıllardır pervasızca devam ediyor. Son olarak Amerikan Senatosu’nda alınan ‘silah ambargosunun kaldırılması’ kararı da Rum Yönetimi’ni bu yönde cesaretlendirecek bir yanlış adım oldu.”

İHA’lar geliyor

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Geçitkale Havaalanı’na insansız hava aracının (İHA) intikali için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Özersay, Dalaman’dan kalkacak ve bölgede görev yapacak İHA’ların bazılarının, kurulumuna başlanan yer kontrol ünitesi devreye girdiğinde Geçitkale Havaalanı’na geleceğini vurguladı.Hazırlıkların son sürat ilerlediği Geçitkale Havaalanı’na İHA’ların bugün ulaşması bekleniyor. - AA