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    HaberlerEkonomi4 milyon liralık 'maskeli balo'
    11.10.2019 - 07:50 | | AYLİN RANA AYDİN

    4 milyon liralık 'maskeli balo'

    Mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 49. kez kapılarını açtı.

    4 milyon liralık 'maskeli balo'

    Informa Markets tarafından organize edilen fuarın açılışını, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz ve Informa Markets Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu yaptı. 13 Ekim’e kadar devam edecek Istanbul Jewelry Show, 800’ün üzerinde firma ve markayı 19 bin mücevher alıcısı ile bir araya getiriyor.

    6 milyar dolar hedefi

    Fuar, Türk mücevher sektörünün 6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında rol oynuyor. Fuarda, altın, mücevher, pırlanta, gümüş, renkli taş, inci, vitrin dekorasyon ürünleri sergileniyor.

    43 pırlantalı

    Fuarda, Diamond firması tarafından üretilen maske, 4 milyon liraya alıcısını bekliyor. 22 ayar maskenin üzerinde 43 adet 3 karatlık pırlanta bulunuyor.

    90 bin dolara set

    4 milyon liralık maskeli balo



    18 ayar altından yapılan ve üzerinde pırlanta ile has taşların bulunduğu set 90 bin dolardan satılıyor. Setin toplam ağırlığı 600 gram.

    ‘Tek’ ürün

    4 milyon liralık maskeli balo


    So Chic tarafından sergilenen deniz kabuğu kolyeler el yapımı. Her üründen bir adet bulunuyor. Fiyatlar 1000 ila 2 bin lira arasında değişiyor.

    18 ayar çanta

    4 milyon liralık maskeli balo


    Kolye seti ortalama 38-40 bin dolara satılıyor. 18 ayar olan ve isteğe göre zümrüt taşların da takılabildiği çantanın fiyatı ise 40 bin dolar.

    En ağır kolye

    4 milyon liralık maskeli balo



    Fuarda sergilenen 10 kilo 531 gram ağırlığındaki kolyenin fiyatı ise 1.8 milyon dolar.

    Simkeş sürüyor

    4 milyon liralık maskeli balo



    ‘Simkeş’ sanatıyla yapılan ve el yapımı olan ürün 20 günde tamamlandı. Şapka, büstiyer ve yüzükten oluşan set 15 bin dolara satılıyor.

    Altın biberon

    4 milyon liralık maskeli balo



    Oromini tarafından sergilenen altın detaylı biberon 1320 liradan satışa sunuluyor.

    El yapımı

    4 milyon liralık maskeli balo



    Figür markası tarafından satılan ürünün fiyatı 300 bin lira. 21 ayar olan ürün 1.5 ayda elle yapıldı.

    Fotoğraflar: OZAN GÜZELCE Milliyet

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