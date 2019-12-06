40 ilde 10 bin kadını girişimci yapacak

Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı’ ile Türkiye’deki yerel lezzetleri ön plana çıkararak, lezzetleri kendi işletmesinde üreten girişimci kadınların desteklenmesi amaçlanıyor.



Program kapsamında restoran sahibi olan 29 ilden 114 girişimci kadının başvuruları değerlendirildi. 29 ilde yapılan ön değerlendirmeler sonucunda işletmesinde en fazla 5 kişiyi istihdam eden ve işini büyütmeyi hedefleyen 27 girişimci işletme sahibi kadın, İstanbul’da üç gün süren Yerel Lezzet Kampı’na davet edilerek hızlandırıcı eğitimlere katıldı. 11 girişimci kadın iş geliştirme hibesi almaya hak kazandı.



Doğrudan destek veriyor

Coca Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, Projeyle bugüne kadar 20 bin kadına ulaştıklarını belirterek, “Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı ile projenin daha da büyüyerek etki alanını genişletmesi gurur kaynağı oldu. Hibe Programı ayrı bir yere sahip. Bu programla kendi ekosistemimizdeki kadınlara doğrudan destek olabiliyoruz. 2020’de Kızkardeşim eğitimleri ile 40 ilden 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi