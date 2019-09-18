40 milyon TL yatırdı dijital atağa kalktı

Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, 2020’de dijital kanalların ciro bazında birinci mağazaları olmasını hedeflediklerini belirterek, “Dijital dönüşümde örnek gösteriliyoruz. Yılda 40 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Geçen yıl bu yatırımın yüzde 40’ını dijitalleşmeye yaptık” dedi.

Koçtaş’ın dijital alandaki hedeflerine de değinen Özpamukçu, “31 Ağustos’tan itibaren koctas.com.tr yıl boyunca tekil ziyaretçi sayımız 24.5 milyon, Koçtaş uygulamasını indirenlerin sayısı 295 bin oldu. Hızlı sipariş ekranlarımız kiosklar ilk 8 ayda yüzde 243 büyürken, koctas.com.tr ve Koçtaş uygulaması ise ilk 8 ayda yüzde 115’lik bir büyüme gösterdi” diye konuştu.



Çoklu kanal yapısı



Özpamukçu, çoklu kanalın Koçtaş’ın dijital dönüşüm sürecindeki ana odak alanı olduğuna da işaret ederek, şunları söyledi: “Fiziksel ve dijital kanalları tam bir harmoniyle yönetiyoruz. Artık tek bir Koçtaş çatısı var. Koçtaş Kartlı toplam müşteri sayımız 8.8 milyon oldu. 2019 yılı başından bugüne kadar 325 bin yeni müşterimizi Koçtaş Kartlı yaptık. Gerçekleşen perakende ciromuzun yaklaşık yüzde 90’ı Koçtaş Kart ile yapıldı.” Özpamukçu, 2024’te 6 bölgede, 47 ilde, 440’a yakın mağaza ve 5 bin çalışana ulaşmayı hedeflediklerini de aktardı.



2019 yılında önceliklerinden birinin geçen yıl da olduğu gibi ustalar olduğunu ifade eden Özpamukçu, bu yıl sonunda ustaların satışlar içindeki payının yüzde 5, 2024 sonunda ise yüzde 10 olmasını hedeflediklerini kaydetti. Özpamukçu, ‘Ustabilir’ mobil uygulaması ile evinde tadilat için bir usta ihtiyacı duyan kişilerle ustalar arasında ücretsiz bir köprü oluşturduklarını aktardı.









‘Müşteri davranışına analiz’



Koçtaş Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip, müşteri davranışları analizlerinden çok faydalı dönüşler alındığını belirterek şöyle dedi: “Bu veriler ışığında Facebook, Google ve Oracle’da dünya çapında başarılı vakalar elde ettik. Kasım-Aralık 2018’de yaptığımız Facebook kampanyalarımız ile etkileşime geçen müşterilerimiz ve aynı tarihlerde dijitalden ve mağazadan alışveriş yapan Koçtaş Kartlı müşterilerimizin analizini yaptık. Yaptığımız reklamın 60 katı ciro elde ettiğimizi gördük.”



Perakendede hacimler enflasyon altında

Alp Önder Özpamukçu, perakendedeki gelişmelere değinerek, şöyle konuştu: “Perakendede hacimler enflasyonun bir parça altında kaldı. Gıda perakendesi enflasyonu yakalamış gibi duruyor, kozmetik tarafı enflasyonu yakalayıp bir miktar üzerine çıktı, bizim tarafta enflasyonu yakalamama gibi durum var. Bir miktar hacim düşüklüğü gözüküyor. Önümüzdeki çeyrekte toparlanma öngörüyorum. Koçtaş enflasyonun bir parça altında kaldı ama önemli büyüme gösterdi, dijital kanalların büyük etkisi var. Ziyaretçi sayıları azaldı ama gelenler daha fazla alışverişe döndü.”