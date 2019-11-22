40 yılda yüzbinleri iyilikle bağladı

Otomotivden içeceğe, perakendeden kırtasiyeye, tarımdan enerjiye, restoran işletmeciliğinden sağlığa kadar pek çok alanda faaliyet göstererek Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yer alan Anadolu Grubu’nun bünyesindeki Anadolu Vakfı, 40’ıncı yılını doldurdu. Anadolu Grubu’nun da kurucuları olan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından kurulan vakfın 40 yılda aldığı yolu Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Anadolu Vakfı Başkanı Tuncay Özilhan ile Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven anlattı.

Anadolu Vakfı’nın faaliyetleri eğitim ve sağlık alanlarında yoğunlaşıyor. Üniversite öğrencilerine verilen burslar ve mentorluklar, öğretmenler için düzenlenen eğitim programları ve ücretsiz sağlık hizmetleri, bu faaliyetlerin ana başlıkları... Ancak tüm bunlar yapılırken burs alanlar, mentorluk yapanlar, hizmetlerden yararlananlar, herkes birbirine ‘bağlanarak’ deyim yerindeyse bir ‘evren’ oluşturuluyor. Selim Güven’in ifadesiyle, gönülün yanına aklı koyup kaynakları etkin kullanma mottosuyla yönetilen vakıf, ‘veri’nin de en az maddi imkanlar kadar değerli olduğunun farkında. Güven, bursiyerlerin hem başarı hem de gelir düzeyi kriterleriyle binlerce başvuru arasından ‘veri madenciliği’ ile belirlendiğini söylüyor örneğin. Bugünün bursiyerlerinin, yarının burs verenleri olmasına dönük network çalışması da yine bir başka ‘veri madenciliği’ faaliyeti ile mümkün kuşkusuz.

204 milyon dolar

Anadolu Vakfı, 40 yılda, aralarında okul ve hastane binalarının da bulunduğu 50’den fazla eseri devlete bağışladı. 600 binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti verdi. 29 binden fazla öğrenciye burs sağladı. Bursiyerler ayrıca, yedi dönemde 54 bin saati aşkın bireysel mentorluk hizmeti aldı. 48 ilde 80 binden fazla öğretmene eğitim veren vakıf, kadınları güçlendirmeye dönük projelere de başlamış durumda.

Yıllık bütçesi 35 milyon lirayı aşan vakfın, 40 yıl boyunca yürüttüğü faaliyetlerine toplam 204 milyon dolar harcadığı hesaplanıyor. Vakfın gelir kaynağı ise Anadolu Grubu çatısı altındaki ‘büyük şirketler’. Bunlar arasında Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Anadolu Isuzu ve Adel Kalemcilik’in bulunduğunu belirten Tuncay Özilhan, “Kurduğumuz şirketlerin ana statülerine karlarının yüzde 3 ile yüzde 5 arasındaki bir bölümünü vakfa aktaracaklarına dair bir madde koyuyoruz” diyor.

Talep edene staj, hak edene iş

Türkiye’nin en büyük sorununun genç işsizliği olduğunu vurgulayan Tuncay Özilhan, bursiyerlere grupta tanınan istihdam imkanlarıyla ilgi soru üzerine, “Talep ettikleri anda staj imkanı veriliyor. Ancak işi hak etmesi lazım, iş sözkonusu olduğunda bursiyerler de diğer adaylarla eşit konumda değerlendiriliyor” dedi.

Tuncay Özilhan, Z kuşağını değerlendirmesi istendiğinde de şunları söyledi:

“Geçenlerde Eskişehir’de 10 üniversite öğrencisiyle sohbet ettik. Çok farklılar, özgürlüklerine çok düşkünler. Herhangi bir şey sahibi olma düşünceleri yok. Hayat projen ne diye sorunca pek bir şey söyleyemiyorlar. Okulu uzatmak istiyorlar. Bizde de Z kuşağı çalışanlar başladı. Biraz biz onları eğitiyoruz, biraz onları bizi eğitiyor.”

Anadolu Vakfı’nın projeleri

- Burs Programı: Devlet üniversitelerindeki tam zamanlı öğrencilere burs imkanı sunuyor. Akademik başarı, ihtiyaç durumu ve sosyal yetkinlikler açısından değerlendirilen öğrencilere 9 ay süre ile aylık 450 TL’lik burs ödemesi yapılıyor. Web tabanlı burs başvuru sistemi ile bursiyerlerin tüm bilgileri yakından takip ediliyor.

- Mentorluk Programı: Burs programı mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlarla desteklenen bir yıllık mentorluk sürecini de içeriyor. 2018 yılında grup dışından mentorların katılımıyla dışarı açılan programa özellikle TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) ciddi katkı sağladı.

- Değerli Öğretmenim: Altı yıldır İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile sürdürülen projede öğretmenlere proje yazma eğitimi veriliyor. Bu öğretmenlerin yazdığı projeler kalkınma ajansları ve Avrupa Birliği’nce değerlendirilip uygun kriterleri taşıyanlar hayata geçiriliyor.

- Okusun da Büyüsün: Anadolu Vakfı, Anadolu Grubu çalışanları ile el ele, başta köy okulları olmak üzere ihtiyaç sahibi okullara, tüm Türkiye çapında kitap kampanyası yürütüyor. 2013 yılından bugüne 61 ilde 203 okul ve kurumda toplam 60 bine yakın çocuğa kitap gönderildi.

- Anadolu’nun Kadınları: 18-55 yaş arasındaki kadınların gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Finans okur yazarlığı, kişisel motivasyon, kişisel liderlik, girişimcilik, şirket kurulumu, KOSGEB destekleri gibi başlıklarda eğitimler veriliyor.

- Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi: 2005’ten bu yana 50 binin üstünde ihtiyaç sahibine, karşılıksız olarak 150 binden fazla muayene, 11 bin 266’sı ameliyat olmak üzere toplamda 600 binden fazla sağlık hizmeti sağlandı.