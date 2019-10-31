400 milyon $’lık güven imzası

400 milyon ABD Doları karşılığı yeni sendikasyon kredisi, ABD, Kanada, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı. 306 milyon euro ve 61.5 milyon ABD Doları olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak ve Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Kredinin toplam maliyeti euro ve ABD Doları için sırasıyla Euribor artı yüzde 2.10 ve Libor artı yüzde 2.25 olarak gerçekleşti.



Sendikasyon kredisi anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını vurgulayarak, “Uluslararası yatırımcılar, TEB’in performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu” dedi.



Türkiye güçlü ülke

Türkiye’deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Leblebici, “Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz ülkemizin sürekli büyümesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahip. Biz de bu altyapının etkin unsurlarından biri olarak uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık” dedi.