41 milyonluk rekor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistiklerine göre, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu.

Bu dönemde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında yüzde 16.94 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 11.88 artış ile Almanya ikinci, yüzde 13.16 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.