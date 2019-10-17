17.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
450 milyon liraya yeni tesis kuruyor
Dünyanın 78 ülkesine ihracat yapan Lila Group, artan ihracat hacmi ve Türkiye’nin büyüme potansiyeli karşısında üretim kapasitesini artırma kararı aldı.
Şirket, Çorlu’da bulunan mevcut üretim tesisi ile aynı kampüste, 50 bin metrekare alan üzerine 450 milyon TL yatırım ile yeni bir üretim tesisi daha kuruyor.
Sürekli artan nüfusa karşılık üretim kapasitelerini artırma kararı aldıklarını belirten Lila Group CEO’su Alp Öğücü, “Çorlu’da kurulu bulunan şirketimiz, yeni tesisimizin faaliyete geçmesi ile birlikte aynı kampüs içinde Avrupa’nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olma özelliği kazanacak” diye konuştu.
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