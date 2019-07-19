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    HaberlerEkonomi455 milyar lirayı ‘kart’la harcadık
    19.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    455 milyar lirayı ‘kart’la harcadık

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, ilk 6 ayda kartlı ödeme tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik artışla 455 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

    455 milyar lirayı ‘kart’la harcadık

    Canko, haziran sonu itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısının 67.9 milyona ve banka kartı adedinin 156 milyona ulaştığını söyledi.

    Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı ve banka kartı sayısında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 14 düzeyinde artışların görüldüğünü ifade eden Canko, toplam kart sayısının da aynı dönemde yüzde 11.3’lük artışla 201.2 milyondan 223.9 milyon adede çıktığını dile getirdi.

    Alışverişte kolaylık

    Canko, günümüzde vergiden bireysel emeklilik ödemesine, e-ticaretten sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar hayatın her alanında kartlarla ödeme yapılabilir duruma gelindiğini anlattı.

    455 milyar lirayı ‘kart’la harcadık

    Bunun sonucunda para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve nakit taşımaya gerek kalmadan günlük hayatı kolaylaştıran kartlarla ödemelerin daha da yaygınlaştığını kaydeden Canko, ilk altı ayda kartlarla toplam 455 milyar TL tutarında ödeme yapıldığını belirtti.

    Canko, geçen yılın aynı dönemine göre kartlı ödeme tutarının yüzde 20 arttığını ifade etti. Aynı dönemde banka kartlarıyla 60 milyar TL’lik ve kredi kartlarıyla 395 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirildiğini bildiren Canko, banka kartları ve kredi kartları ödeme 2018’in haziran dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 18 artış yaşandığını söyledi.

    Canko, 2018’in ilk yarısında toplam kartlı ödemelerin 380 milyar TL olduğunu hatırlattı.

     

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